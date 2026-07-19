El PSIB de Santa Maria considera "desproporcionada" la respuesta policial desplegada contra las activistas detenidas

El PSIB de Santa Maria del Camí ha señalado que la actuación policial contra las activistas detenidas fue "desproporcionada", ya que puede contribuir a "estigmatizar todo un movimiento social" y generar un "efecto disuasivo" sobre el ejercicio legítimo del derecho a la protesta y a la participación ciudadana.

De esta manera se ha posicionado la agrupación local socialista ante los arrestos de las dos jóvenes por, presuntamente, haber hecho pintadas contra cinco inmobiliarias del municipio en el mes de mayo.

En un comunicado, el PSIB ha argumentado que, en una sociedad democrática, "la crítica, la protesta y la movilización forman parte del debate público".

Por estos motivos, han subrayado que las actuaciones de los poderes públicos tienen que "respetar siempre" los principios de "necesidad y proporcionalidad" y no pueden "generar miedo, ni tener un efecto disuasivo sobre la participación ciudadana".

Aún así, han pedido que el foco no se desvíe del fondo del debate sobre el modelo turístico, territorial y económico que se quiere para Mallorca y para Santa Maria.

"La respuesta al malestar social no puede ser la criminalización, sino la escucha, el diálogo y la adopción de políticas que afronten las causas que lo han provocado", han puntualizado.

En ese sentido, el PSIB ha expresado su apoyo a las reivindicaciones en defensa del territorio y a favor de un modelo turístico que "garantice el bienestar de las personas que viven en Mallorca".

"La preocupación por la masificación turística, las dificultades para acceder a una vivienda, la presión sobre los recursos naturales y la transformación de los pueblos es legítima y compartida por una parte cada vez más amplia de la sociedad", han mantenido, a lo que han añadido que los socialistas "defienden el derecho de la ciudadanía a organizarse, manifestarse y reclamar cambios políticos".

No obstante, han argumentado que Mallorca tiene una "larga trayectoria" de movilización ciudadana y de "acción directa pacífica" en defensa del territorio, a lo que han puesto como ejemplo las luchas para proteger espacios como sa Dragonera, es Trenc o Cabrera.

También han aludido a las grandes movilizaciones contra "la destrucción territorial", lo que demostraría que la protesta y la participación colectiva "han sido decisivas para preservar buena parte del patrimonio natural que hoy se puede disfrutar".

Un pueblo "diversos donde no tiene cabida la LGTBI-fobia"

Por otra parte, el PSIB ha condenado de manera "rotunda" las agresiones, insultos y actitudes discriminatorias que se han producido durante las fiestas patronales de Santa Margalida.

Estas declaraciones están relacionadas con los hechos ocurridos este sábado y de los que ha alertado la Coordinadora Antifeixista de Mallorca, en los que dos DJ han tenido que parar sus actuaciones por recibir insultos LGTBI-fóbicos por parte de un grupo de jóvenes que también agredieron a las personas que salieron en su defensa.

"Santa Maria tiene que continuar siendo un pueblo abierto, diverso y respetuoso, donde no tenga cabida la LGTBI-fobia, el machismo, el racismo, ni ninguna otra forma de odio. El PSIB traslada todo su apoyo y solidaridad a las personas que han sido víctimas", han destacado.

La Agrupación Socialista de Santa Maria ha avanzado que contuará con la defensa de un pueblo "vivo" y una Mallorca que "ponga en el centro las personas residentes, la tierra, el campesinado, el acceso a la vivienda, los recursos naturales y el derecho de las generaciones futuras a vivir en una isla sostenible".