La maestra va a clase de catalán y la esposan al salir de casa

Una maestra santamariera de 28 años enlaza con decisión trabajos dispersos y quiere rematar su formación sacándose un nivel superior de catalán. El pasado miércoles por la mañana se despide de sus familiares:

-Adiós, papá.

-Que tengas un buen día.

Sale de casa pero, antes de llegar a la estación en las inmediaciones, es detenida y después esposada por la Guardia Civil. Ha cometido el crimen imborrable de pintarrajear inmobiliarias para extranjeros en Santa Maria, uno de los pueblos con las viviendas más inaccesibles de Mallorca, a cinco mil euros el metro. Su amiga, también universitaria, era maniatada al mismo tiempo.

Son ambas muy conocidas y literalmente «dos niñas dóciles» según sus allegados, «absolutamente integradas» en el pueblo. Sus familias enlazan con alcaldes históricos y con renombrados activistas pacíficos de Santa Maria. Han vivido el espectáculo montado por el ministerio de la pedagoga Aina Calvo como un mazazo, el Govern de PP/Vox también se cuadra solícito ante los autores de la doble detención con ataduras.

El impresionante despliegue de la Guardia Civil fue dirigido en su cúspide desde Puerto Portals. Constaba de dos coches con cuatro agentes. Los grilletes disminuían el riesgo de que las dos veinteañeras de Santa Maria, de apariencia frágil, supusieran una amenaza física. La medida nunca se tomó contra los suecoalemanes que mataron a mallorquines con sus motoras, ni contra empresarios suecoalemanes de chiringuitos que se derrumbaron con muertos también mallorquines, ni contra hoteleros que tuvieron derrumbes con cadáveres en obras de reforma. Una gamberrada indefendible contra la destrucción acelerada de la isla es mucho peor que un crimen. Los allegados de la maestra mantienen la calma. «Hubiera bastado con una citación, habrían acudido a la Guardia Civil o al juzgado sin ningún problema. Avisaron a la prensa para que se tomaran sus fotos esposadas, ahora será mucho más duro encontrar trabajo». Los padres se enteraron de la detención por la prensa.

Según su círculo íntimo, las dos detenidas no han estado nunca con Arran, ni con ‘Menys Turisme, Més Vida’, pero «toda la familia fuimos a la manifestación del año pasado». En casa de la maestra, ignoraban su participación en las pintadas de mayo. En los foros digitales de Santa Maria, durante un mes largo se ha comentado una intensa operación policial con registros incluidos, todo un pueblo rigurosamente vigilado por unas pintadas, mientras a pleno sol se multiplicaban las infracciones urbanísticas y el gangsterismo inmobiliario que nadie persigue por una supuesta falta de medios. Los allegados de la maestra reconocen su culpa, pero reprochan los excesos de telefilme que han dañado a las dos jóvenes para siempre. Escuchemos el lamento del mallorquín concienciado y destrozado ante el drama familiar:

«No sabíamos que había sido ella. Me duele que lo haya hecho, porque tenemos otras maneras de luchar aunque siempre nos ganen la partida. Nunca le hubiera dado el visto bueno, y las cosas mal hechas se han de pagar, pero de una manera proporcional. Limpiar las pintadas, abonar lo que haya costado borrarlas, cumplir con un trabajo comunitario. Ahora bien, hablar de un ‘grupo criminal’ es una aberración».

La gran duda es si la campaña antidemocrática al alimón de la secretaria de Estado socialista Calvo y del Govern en bikini de PP/Vox logrará neutralizar la manifestación contra el turismo opresivo del domingo 26 de julio. Y aquí surge la sorpresa, porque los allegados de las detenidas no ocultan sus temores, pero tampoco renuncian a la lucha:

«Nos sentimos indignados, muy dolidos y hechos polvo, porque quieren demonizar a quienes estamos en contra del abuso turístico. Todo lo ocurrido con nuestras jóvenes es un intento de desmoralizar a los participantes en la manifestación del día 26».

Ni siquiera descartan que la maestra detenida participe en el recorrido, «no sé si tendrá ganas». De este modo, Mallorca se enfrenta a otra encrucijada, que obligará a posicionarse a los equidistantes. Madrid ha vuelto a gastar pólvora en salvas, después del ridículo mayúsculo del confeti terrorista del Passeig Marítim, mientras se descarga la droga a kilos en el mismo entorno. Allí medió un tribunal justo, pero la buena suerte constituye una excepción en una sociedad arrasada y rendida, que encima tiene que aguantar a los salvapatrias de la vecina España.

Por fortuna, siempre hay un mañana. La maestra se quedó sin móvil, que le había sido requisado por la Guardia Civil. No importa porque al día siguiente de su detención, volvió a ir a clase de catalán. Sin esposas.

Noticias relacionadas

Reflexión dominical absorbente: «La actualidad es mucho más amplia de lo que el ser humano puede abarcar».