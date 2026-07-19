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Jóvenes de Santa Maria respaldan a las dos activistas detenidas en la fiesta de las ‘colles’

Los participantes exhibieron varias pancartas críticas con la saturación turística que sufre el municipio

“Mostels organització criminal, go home; sos residents”, se podía leer en uno de los carteles

Los jóvenes portando pancartas reivindicativas contra la saturación turística en la fiesta de las 'colles'.

Los jóvenes portando pancartas reivindicativas contra la saturación turística en la fiesta de las 'colles'. / Miquel Bosch

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Miquel Bosch

Santa Maria

Jóvenes de Santa Maria apoyaron este sábado a los dos activistas detenidas esta semana por presuntamente causar daños en cinco inmobiliarias del municipio durante la fiesta de las colles.

Estos arrestos y su posterior pase a disposición judicial con esposas han causado polémica no solo en el pueblo, sino en toda la isla. La Guardia Civil considera a las sospechosas integrantes de un grupo criminal, lo que ha causado estupor en Santa Maria.

Varios participantes en la popular fiesta de las colles exhibieron el sábado diversas pancartas críticas con la saturación turística que padece la localidad.

Una de las 'colles' de Santa Maria con los letreros.

Una de las 'colles' de Santa Maria con los letreros. / Miquel Bosch

Mostels organització criminal, go home; sos residents”, rezaba uno de los carteles, como reproche a las pesquisas llevadas a cabo por el Instituto Armado.

En otra pancarta más pequeña que portaban los muchachos se podía leer “Visca Mostels Mallorca”.

Todo el recorrido

Fue una de las colles del municipio la que llevó los letreros reivindicativos e hizo visible su respaldo a las dos jóvenes activistas arrestadas.

Noticias relacionadas y más

Las pancartas fueron exhibidas durante todo el recorrido de los grupos de jóvenes, desde la calle principal del pueblo y la plaza donde se dio inicio a la fiesta hasta llegar al recinto donde se llevó a cabo toda la celebración. Los actos se desarrollaron en un marcado tono festivo y no hubo que lamentar ningún incidente.

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