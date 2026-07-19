Interceptados este domingo 29 inmigrantes llegados en dos pateras a Cabrera y Formentera
La primera embarcación fue localizada a media milla del puerto de Cabrera y la segunda intervención tuvo lugar en El Pilar de la Mola
EFE
Un total de 29 migrantes de origen magrebí han sido interceptados este domingo tras llegar en dos pateras a las proximidades de Cabrera y a la isla de Formentera, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.
La primera intervención se produjo a las 6.10 horas, cuando los servicios de emergencia rescataron a 14 personas de origen magrebí que se encontraban a media milla del puerto de Cabrera.
En el operativo participaron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).
Posteriormente, a las 8.45 horas, la Guardia Civil interceptó a otras 15 personas, también de origen magrebí, en el núcleo urbano de El Pilar de la Mola, en Formentera.
Más de 3.500 llegadas en lo que va de año
En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, se han registrado 185 llegadas de pateras con 3.515 inmigrantes en situación irregular.
En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.
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