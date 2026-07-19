EEUU concede 5,5 millones al biólogo mallorquín Lluís Morey para investigar el cáncer de mama: "Recibir este respaldo tiene un valor especial"

El biólogo mallorquín Lluís Morey ha obtenido dos ayudas del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos —NIH, por sus siglas en inglés— por un importe conjunto de 5,5 millones de dólares para continuar dos de las principales líneas de investigación de su laboratorio: una centrada en el cáncer de mama y otra en enfermedades del neurodesarrollo, como el autismo, la ansiedad o determinados trastornos del desarrollo intelectual.

Las subvenciones, concedidas para un periodo de cinco años, permitirán dar continuidad al trabajo que desarrolla como profesor asociado del Departamento de Genética Humana de la Universidad de Miami y como investigador del Sylvester Comprehensive Cancer Center. Aunque es el quinto proyecto financiado por el Gobierno estadounidense que recibe a lo largo de su trayectoria, en esta ocasión dos ayudas han sido aprobadas con apenas dos semanas de diferencia.

"Es un respaldo muy importante. En total son 5,5 millones de dólares repartidos entre dos proyectos durante cinco años y es esencial para mantener el laboratorio en vida, básicamente", explica Morey.

El investigador destaca que estas convocatorias son especialmente relevantes en el sistema científico estadounidense, donde buena parte del funcionamiento de los laboratorios depende de la financiación competitiva. "En Estados Unidos hay muy pocas ayudas que cubran el salario de estudiantes de doctorado o investigadores posdoctorales, por lo que conseguir proyectos de este calibre es fundamental para mantener al equipo", señala.

Actualmente, el laboratorio de Morey está formado por nueve investigadores. Una parte importante de la financiación se destinará a sufragar sus salarios y el del propio investigador, mientras que el resto permitirá desarrollar los experimentos previstos durante los próximos cinco años.

"Parece mucho dinero, y lo es, pero los salarios en EEUU son elevados. Gran parte del presupuesto se dedica a mantener el laboratorio y otra parte a hacer los experimentos, que al final son los que permiten avanzar en los descubrimientos", explica.

Un sistema basado en la captación de fondos

Morey también pone de relieve una diferencia con respecto al modelo europeo de investigación. Según explica, en EEUU los investigadores principales deben financiar una parte importante de su propio sueldo mediante proyectos competitivos.

"En mi caso, alrededor del 65% de mi salario tiene que proceder de proyectos nacionales o internacionales. Si durante varios años no consigues financiación, te bajan el sueldo. Es un sistema muy exigente", afirma.

El científico considera que lograr estas ayudas cobra todavía más importancia en el actual contexto de la investigación estadounidense: "Recibir este respaldo en estos momentos tiene un valor especial".

Los dos proyectos financiados permitirán profundizar en el estudio de las proteínas Polycomb, un grupo de reguladores celulares que su equipo investiga desde hace años y que desempeñan un papel clave tanto en el desarrollo de determinados tumores como en algunas enfermedades del neurodesarrollo. Sus investigaciones ya han dado lugar a varios trabajos publicados en revistas científicas internacionales y ahora contarán con nuevos recursos para avanzar en ambas líneas de estudio.