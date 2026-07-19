Condenada a una multa por delito electoral por no presentarse a su mesa para hacer de presidenta en Palma

Una magistrada de Palma ha condenado a una joven a una multa de 720 euros por delito electoral por no haberse presentado a la mesa a la que había sido convocada en un colegio electoral de la ciudad para ejercer como presidenta en las pasadas elecciones europeas de 2024.

La acusada, de 29 años, natural de Colombia, pero de nacionalidad española, reconoció los hechos en la sede judicial de Vía Alemania y aceptó pagar la sanción.

El procedimiento se tramitó como unas diligencias urgentes y acabó en un juicio rápido de conformidad entre las partes. Inicialmente, la fiscalía solicitaba para la ciudadana una pena de multa más elevada: seis meses con una cuota diaria de seis euros. Sin embargo, al admitir los cargos, el ministerio público rebajó un tercio su petición e interesó una multa de cuatro meses a razón de seis euros diarios. El abogado defensor se mostró conforme y así no fue necesario celebrar todo el juicio.

La encausada se declaró responsable de un delito electoral y, acto seguido, la magistrada dictó sentencia oralmente. La jueza le impuso una multa de 720 euros, así como el pago de las costas procesales.

Una vez conocido el fallo, las partes personadas manifestaron su decisión de no recurrirlo, por lo que a continuación se declaró la firmeza de la sentencia.

Según se declara probado en la resolución judicial, los hechos tuvieron lugar el pasado día 9 de junio de 2024, cuando la acusada, que carece de antecedentes penales, a sabiendas de que había sido seleccionada para integrar en calidad de presidenta la mesa electoral en el colegio situado en el distrito 3, sección 45, mesa U, en Palma, con motivo de la celebración en el territorio español de las elecciones al Parlamento Europeo, dejó de comparecer voluntariamente a la conformación de la misma.

No presentó alegaciones

La joven no se presentó a su cita electoral, pese a haber recibido la correspondiente notificación con la convocatoria, y tampoco presentó alegación alguna que le impidiera el desempeño de dicha obligación, sin que concurriera ninguna causa que le imposibilitara acudir el día señalado para la formación de la mesa electoral para la que fue designada.

Según se desprende de la sentencia dictada, los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito electoral del que resulta responsable la encausada. La mujer aceptó pagar una multa que vio reducida al confesar los cargos en las dependencias judiciales de Vía Alemania, en Palma.