El científico ‘pobler’ Toni Celià logra una de las becas más prestigiosas de Europa

El investigador pobler Toni Celià-Terrassa, líder del Grupo de Investigación en Estados Celulares del Cáncer e Inmunidad de la Metástasis del Hospital del Mar Research Institute (HMRIB), ha sido distinguido con una de las prestigiosas ayudas ERC Advanced Grants que concede la Unión Europea. La beca, dotada con 2,5 millones de euros, financiará durante los próximos cinco años un proyecto de investigación que busca desarrollar nuevas terapias contra el cáncer de mama.

El proyecto, denominado PLASTWIRE (Re-wiring tumor immune-evasive plasticity with mRNA therapy), explorará la posibilidad de modificar los estados celulares inmunoevasivos de las células tumorales. Su heterogeneidad constituye uno de los principales factores que explican la resistencia a los tratamientos y, en muchos casos, su fracaso.

El equipo encabezado por Celià-Terrassa apuesta por controlar terapéuticamente los estados celulares, especialmente la plasticidad tumoral, mediante terapias basadas en ARN mensajero (mRNA). El objetivo es modular los factores de transcripción que regulan estos procesos para conseguir que las células tumorales presenten un perfil molecular más uniforme, facilitando así que el sistema inmunitario pueda identificarlas y hacerlas más vulnerables a tratamientos como la inmunoterapia.

Aunque la investigación se centrará inicialmente en el cáncer de mama metastásico, los conocimientos y las herramientas que se desarrollen podrían aplicarse en el futuro a otros tipos de tumores. La concesión de la ERC Advanced Grant también permitirá consolidar y ampliar el equipo multidisciplinar encargado de llevar adelante el proyecto.

Reconocimiento científico

En esta convocatoria de las ERC Advanced Grants se presentaron más de 3.300 candidaturas, de las que únicamente fueron seleccionados 319 proyectos de toda Europa. En total, el Consejo Europeo de Investigación repartirá cerca de 840 millones de euros.

Estas ayudas están consideradas uno de los mayores reconocimientos a la excelencia científica en Europa y se dirigen a investigadores consolidados con una trayectoria destacada. Su finalidad es impulsar proyectos pioneros, de alto riesgo y con un elevado potencial transformador, capaces de abrir nuevas líneas de conocimiento y generar un impacto significativo tanto en la ciencia como en la sociedad.

Las ERC Advanced Grants son concedidas por el European Research Council (ERC), creado en 2007 y considerado el principal organismo europeo de financiación de la investigación de excelencia.

Para el científico pobler, que estos días disfruta de unos días de descanso junto a su familia en sa Pobla, esta distinción supone, en el plano personal, «haber logrado un hito del máximo nivel de excelencia científica». «Es la categoría más alta de reconocimiento y financiación individual que se puede conseguir en Europa y, al mismo tiempo, la más exigente y selectiva. Por eso representa un gran honor y una enorme satisfacción, además del reconocimiento a toda una trayectoria de trabajo, esfuerzo y perseverancia que me ha permitido llegar hasta aquí», afirma.

En el ámbito profesional, Celià-Terrassa destaca que esta ayuda le permitirá «hacer investigación al máximo nivel durante los próximos cinco años, con libertad para explorar ideas ambiciosas e innovadoras y con un sello de calidad único que facilitará reforzar el equipo y atraer nuevo talento». El investigador subraya que el proyecto aspira a desarrollar «una nueva modalidad terapéutica basada en ARN mensajero para combatir el cáncer de mama metastásico» que, en un futuro, también podría extrapolarse a otros tipos de tumores.