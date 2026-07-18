Transportes reclama al Govern más información sobre sus proyectos ferroviarios para seguir estudiando su financiación

El Ministerio de Transportes ha reclamado al Govern balear que complete la documentación sobre los proyectos ferroviarios que quiere impulsar en Mallorca antes de continuar analizando su viabilidad y una posible colaboración del Estado. Fuentes del departamento que dirige Óscar Puente sostiene que la información remitida hasta ahora por el Ejecutivo autonómico es "parcial" e insuficiente para avanzar en los trabajos conjuntos iniciados hace dos años.

Según informan fuentes del Ministerio, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha contactado telefónicamente con el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, para trasladarle la necesidad de que el Govern remita la documentación pendiente. El objetivo, señalan, es poder continuar analizando las iniciativas ferroviarias planteadas por la comunidad autónoma.

Desde el Ministerio explican que en la reunión celebrada en 2024 entre Santano y Mateo ambas administraciones acordaron crear una mesa de trabajo para que el Gobierno central pudiera conocer en profundidad los proyectos ferroviarios que prepara Baleares y estudiar posibles vías de colaboración.

Ese grupo de trabajo celebró su primera reunión durante 2025 para compartir las actuaciones previstas por el Govern. Sin embargo, según fuentes de Transportes, desde entonces la administración autonómica únicamente ha remitido información parcial de uno de los corredores proyectados, el que uniría Palma con Llucmajor. Las mismas fuentes aseguran que los técnicos del Ministerio solicitaron posteriormente información complementaria sobre ese trazado, una documentación que, afirman, todavía no ha sido enviada por el Govern.

Ante esta situación, Santano ha trasladado al conseller su "preocupación" por la falta de la documentación necesaria para poder seguir avanzando en el análisis de las propuestas ferroviarias y mantener la colaboración entre ambas administraciones para mejorar la movilidad en las Islas. El Ministerio insiste en que considera necesario impulsar alternativas que contribuyan a reforzar el transporte público, especialmente en Mallorca, aunque condiciona la continuidad de los trabajos a que el Govern complete la información técnica requerida.

Por ello, Santano ha propuesto a Mateos reactivar la mesa de trabajo creada entre ambas administraciones una vez que el Ejecutivo autonómico remita toda la documentación pendiente sobre los proyectos ferroviarios.