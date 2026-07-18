CCOO denuncia el "calor extremo" en las 'food trucks' de Mallorca: "Los empleados trabajan a más de 40 grados"
El sindicato CCOO se queja que las altas temperaturas dentro de los vehículos provocan desvanecimientos entre los trabajadores
Las largas jornadas cocinando en pequeños espacios metálicos son el principal foco de la denuncia sindical a las empresas del sector
El sindicato CCOO denuncia las condiciones laborales a las que están sometidos los trabajadores de las 'food trucks' en Mallorca. El calor extremo es el principal problema debido a la ola de calor y las largas jornadas cocinando dentro de estos pequeños espacios ambulantes.
En un comunicado publicado este viernes, exponen que dentro de estos vehículos "se superan los 40 grados desde media mañana" y que "van en aumento durante el día". Además, denuncian que varios trabajadores han sufrido desvanecimientos y que las empresas solo han añadido un pequeño ventilador que "mueve el aire caliente".
Asimismo, la queja no reside tan solo sobre estos espacios móviles, sino que se amplía a los chiringuitos, socorristas, bares y restaurantes de piscina de diferentes establecimientos hoteleros, donde el trabajo del personal de cocina y de bar lo tachan de "penoso" y "agotador" por las altas temperaturas, que "superan los 38 grados de media frente a los 25 grados máximos que se establecen por normativa".
Las soluciones para prevenir el calor
El sindicato solicita implementar mejoras necesarias para que trabajar en verano "no sea un riesgo para la salud". Las medidas que exigen son la instalación de equipos de climatización adaptados al tamaño del vehículo, uniformes con tejidos adecuados y sistemas de extracción eficientes, entre otras.
Por otra parte, CCOO ha recordado que los síntomas de un golpe de calor son convulsiones, cansancio, dolor de cabeza, temperatura corporal alta, ausencia o aumento excesivo de sudoración, calambres, debilidad muscular, sequedad de la piel, mareos, respiración rápida y superficial, inestabilidad, náuseas y vómitos son los principales avisos que el cuerpo emite.
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