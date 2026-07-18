El SAMU 061 se refuerza por la final del Mundial

El Servicio de Salud reforzará este domingo el dispositivo asistencial del SAMU 061 con tres ambulancias adicionales en Palma y más personal en la Central de Coordinación con motivo de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina.

La Conselleria de Salud ha informado de que el refuerzo se activará durante la tarde y la noche del domingo para atender el incremento de la demanda asistencial que pueda producirse con motivo del encuentro, previsto a partir de las 21 horas.

El dispositivo extraordinario incluirá dos ambulancias de soporte vital básico (SVB) y una ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería (SVAI), que se sumarán a los recursos desplegados habitualmente en la capital balear.

Asimismo, el SAMU 061 reforzará la Central de Coordinación con un médico y un operador telefónico más para atender el aumento previsible de avisos.

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Estos recursos se añadirán al dispositivo asistencial ordinario que el SAMU 061 mantiene durante los meses de verano en Baleares.