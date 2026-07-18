El SAMU 061 se refuerza por la final del Mundial
Un médico y un operador telefónico más reforzarán la Central de Coordinación para atender el aumento previsible de avisos
EFE
El Servicio de Salud reforzará este domingo el dispositivo asistencial del SAMU 061 con tres ambulancias adicionales en Palma y más personal en la Central de Coordinación con motivo de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina.
La Conselleria de Salud ha informado de que el refuerzo se activará durante la tarde y la noche del domingo para atender el incremento de la demanda asistencial que pueda producirse con motivo del encuentro, previsto a partir de las 21 horas.
El dispositivo extraordinario incluirá dos ambulancias de soporte vital básico (SVB) y una ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería (SVAI), que se sumarán a los recursos desplegados habitualmente en la capital balear.
Asimismo, el SAMU 061 reforzará la Central de Coordinación con un médico y un operador telefónico más para atender el aumento previsible de avisos.
Estos recursos se añadirán al dispositivo asistencial ordinario que el SAMU 061 mantiene durante los meses de verano en Baleares.
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