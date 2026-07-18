Rosario Sánchez (PSIB): "Después de tres años del Govern del PP tenemos una vivienda más cara que nunca"

La candidata del PSIB-PSOE a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, ha criticado la gestión del Govern presidido por Marga Prohens durante la cena de verano de la Federación Socialista de Mallorca, que reunió ayer en Palma a unos 500 militantes y simpatizantes.

"Después de tres años del Govern del PP tenemos una vivienda más cara que nunca; una situación turística que está absolutamente descontrolada", y llevando a cabo acciones que causan "la desprotección del territorio", ha asegurado la actual secretaria de Estado de Turismo. También ha añadido que con el PP de Prohens se está llegando a una "situación preocupante" en servicios públicos como la salud, la educación o la dependencia.

Rosario Sánchez ha apelado a la "ilusión por el cambio" en Baleares en el encuentro celebrado el viernes en el centro cooperativa Jovent de Palma. La Federación Socialista de Mallorca (FSM) llevó a cabo ayer su tradicional cena estival, con la participación de la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, y de los candidatos socialistas para las elecciones autonómicas y municipales de 2027, Amanda Fernández, al Consell de Mallorca, e Iago Negueruela, al ayuntamiento de Palma.

Durante su intervención, Sánchez sostuvo que existe un deseo de cambio no solo entre la militancia socialista, sino también entre ciudadanos y simpatizantes, y criticó la gestión del actual Govern de Marga Prohens en materias como la vivienda, el turismo, la protección del territorio y los servicios públicos.

La candidata afirmó que Baleares afronta una situación "preocupante" en ámbitos como la sanidad, la educación y la dependencia y defendió un proyecto político basado en el trabajo, la esperanza y la posibilidad de lograr un cambio de gobierno en las elecciones de 2027.

Por su parte, Amanda Fernández reivindicó el papel del socialismo como una fuerza política comprometida con la justicia social y la igualdad y defendió un modelo de isla que facilite el acceso de los jóvenes a un proyecto de vida, garantice unas condiciones dignas para las personas mayores y proteja a la infancia.

Proceso de regularización

La candidata socialista al Consell de Mallorca también elogió el proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno central y reconoció la labor de los voluntarios socialistas que han colaborado para facilitar los trámites a los afectados. Asimismo, recordó la figura del recientemente fallecido secretario general de la Agrupación Socialista de Alcúdia, Joan Gaspar Vallori.

El candidato a la Alcaldía de Palma, Iago Negueruela, aseguró que la ciudad necesita "de forma inmediata un gobierno socialista" y situó entre sus prioridades el acceso a una vivienda asequible y la mejora de la movilidad urbana mediante el refuerzo del transporte público y de la red de carriles bici.

Negueruela criticó la política municipal en materia de vivienda y movilidad y afirmó que un futuro gobierno socialista impulsaría medidas para revertir el incremento del precio de los alquileres y reforzar los servicios públicos de la capital balear.

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, cerró el acto con un llamamiento a la movilización de la militancia y de los votantes de cara a las elecciones de 2027 y expresó su respaldo a los candidatos socialistas. Armengol criticó a la derecha y a la extrema derecha por defender "los intereses de muy pocos" y apeló a convencer a la ciudadanía para lograr un cambio político en Baleares.