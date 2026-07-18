Plazas docentes de difícil cobertura en Baleares 2026-2027: Consulta el listado completo de especialidades

La Conselleria de Educación y Universidades ha hecho pública esta semana la resolución oficial con el desglose de las plazas consideradas técnicamente de "difícil cobertura" para el próximo curso académico. Con un incremento sin precedentes del 85% en apenas dos años, el déficit de profesorado ha pasado de las 103 áreas críticas del curso 2024-2025 a las 191 actuales.

A continuación, se analiza y cataloga de forma exhaustiva el listado oficial de este año por islas, detallando la especialidad y el tipo de jornada (completa o media), y comparando su evolución con los cursos 2024-2025 y 2025-2026.

El incremento en el corazón del archipiélago

Aunque Mallorca suele resistir mejor la falta de profesorado que las islas menores, el nuevo listado para el curso 2026-2027 consolida 48 especialidades críticas. Esto supone un repunte frente a las 42 registradas en el curso 2024-2025 y las 50 del curso 2025-2026. Destacan la cronificación de materias de Secundaria y familias de Formación Profesional.

Latín: Jornada completa. (Entera también en 2024-25 y 2025-26)

Jornada completa. (Entera también en 2024-25 y 2025-26) Lengua Castellana y Literatura: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (Completa en 2024-25 y 2025-26)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (Completa en 2024-25 y 2025-26) Matemáticas: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (Completa en los dos cursos anteriores)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (Completa en los dos cursos anteriores) Física y Química: Jornada completa. (Completa en 2025-26; no aparecía en 2024-25)

Jornada completa. (Completa en 2025-26; no aparecía en 2024-25) Inglés: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (Completa en los dos cursos anteriores)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (Completa en los dos cursos anteriores) Alemán: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 2024-25 y 2025-26 ya se ofrecían en ambas modalidades)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 2024-25 y 2025-26 ya se ofrecían en ambas modalidades) Lengua y Literatura Catalanas: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 2025-26 ya duplicaba jornada; completa en 2024-25)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 2025-26 ya duplicaba jornada; completa en 2024-25) Música: Jornada completa. (Completa en 2025-26; ausente en 2024-25)

Jornada completa. (Completa en 2025-26; ausente en 2024-25) Educación Física: Jornada completa. (Completa en 2025-26; ausente en 2024-25)

Jornada completa. (Completa en 2025-26; ausente en 2024-25) Orientación Educativa: Jornada completa. (Se mantiene crítica desde 2024-25)

Jornada completa. (Se mantiene crítica desde 2024-25) Tecnología: Jornada completa. (Se mantiene crítica desde 2024-25)

Jornada completa. (Se mantiene crítica desde 2024-25) Informática: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 2024-25 solo era completa; en 2025-26 ya sumaba la media)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 2024-25 solo era completa; en 2025-26 ya sumaba la media) Navegación e Instalaciones Marinas: Jornada completa. (Se mantiene crítica desde 2024-25)

Jornada completa. (Se mantiene crítica desde 2024-25) Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos: Jornada completa. (Se mantiene crítica desde 2024-25)

Jornada completa. (Se mantiene crítica desde 2024-25) Sistemas Electrónicos: Jornada completa. (Ausente en Mallorca en 24-25 y 25-26)

Jornada completa. (Ausente en Mallorca en 24-25 y 25-26) Sistemas Electrotécnicos y Automáticos: Jornada completa. (Sencera en 24-25 y 25-26)

Jornada completa. (Sencera en 24-25 y 25-26) Instalaciones Electrotécnicas: Jornada completa. (Completa en 24-25 y 25-26)

Jornada completa. (Completa en 24-25 y 25-26) Máquinas, Servicios y Producción: Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25)

Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25) Sistemas y Aplicaciones Informáticas: Media jornada. (Completa en 24-25 y 25-26)

Media jornada. (Completa en 24-25 y 25-26) Equipos Electrónicos: Jornada completa. (Novedad en el listado)

Jornada completa. (Novedad en el listado) Cultura Clásica: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 2024-25 solo era media; en 2025-26 ya duplicaba jornada)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 2024-25 solo era media; en 2025-26 ya duplicaba jornada) Idiomas (EOI): Alemán (media jornada), Chino (jornada completa), Francés (media jornada), Italiano (jornada completa) y Japonés (jornada completa). (El japonés se mantiene idéntico los tres cursos).

Alemán (media jornada), Chino (jornada completa), Francés (media jornada), Italiano (jornada completa) y Japonés (jornada completa). (El japonés se mantiene idéntico los tres cursos). Especialidades de Conservatorio: Contrabajo (completa), Órgano (completa), Percusión (completa) y Viola (completa). (El órgano y la percusión se repiten desde 2024-25).

Contrabajo (completa), Órgano (completa), Percusión (completa) y Viola (completa). (El órgano y la percusión se repiten desde 2024-25). Técnicas de Joyería y Bisutería: Jornada completa. (Sencera en 25-26; ausente en 24-25)

Jornada completa. (Sencera en 25-26; ausente en 24-25) Cocina y Pastelería: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (Repite idéntico patrón que en 24-25 y 25-26)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (Repite idéntico patrón que en 24-25 y 25-26) Estética: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En los cursos previos solo era completa)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En los cursos previos solo era completa) Mantenimiento de Vehículos: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 24-25 era completa; en 25-26 se dividía en dos completas o medias)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 24-25 era completa; en 25-26 se dividía en dos completas o medias) Peluquería: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 24-25 era media; en 25-26 pasó a completa)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 24-25 era media; en 25-26 pasó a completa) Servicios de Restauración: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (Igual que en 24-25 y 25-26)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (Igual que en 24-25 y 25-26) Música (Primaria): Jornada completa. (Se mantiene idéntico los tres cursos)

El incremento más drástico del archipiélago

Menorca ha registrado una de las evoluciones más preocupantes, pasando de 18 especialidades críticas en el curso 2024-2025 a 43 en el curso 2026-2027. El impacto en el Conservatorio Profesional de la isla y en las áreas de Formación Profesional es masivo.

Filosofía: Jornada completa. (Ausente en 24-25; completaen 25-26)

Jornada completa. (Ausente en 24-25; completaen 25-26) Latín: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (Novedad; ausente en los dos cursos anteriores)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (Novedad; ausente en los dos cursos anteriores) Lengua Castellana y Literatura: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (Completa en 24-25; duplicada en 25-26)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (Completa en 24-25; duplicada en 25-26) Matemáticas: Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25)

Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25) Inglés: Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25)

Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25) Lengua y Literatura Catalanas: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 24-25 solo era media; en 25-26 ya duplicaba jornada)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 24-25 solo era media; en 25-26 ya duplicaba jornada) Orientación Educativa: Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25)

Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25) Tecnología: Jornada completa. (Novedad; ausente en 24-25 y 25-26)

Jornada completa. (Novedad; ausente en 24-25 y 25-26) Informática: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 24-25 solo era completa; en 25-26 ya duplicaba)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 24-25 solo era completa; en 25-26 ya duplicaba) Navegación e Instalaciones Marinas: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 25-26 ya duplicaba jornada; ausente en 24-25)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 25-26 ya duplicaba jornada; ausente en 24-25) Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos: Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25)

Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25) Procesos y Productos de Madera y Mueble: Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25)

Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25) Sistemas Electrotécnicos y Automáticos: Jornada completa. (Completa en 24-25 y 25-26)

Jornada completa. (Completa en 24-25 y 25-26) Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos: Jornada completa. (Completa en 24-25 y 25-26)

Jornada completa. (Completa en 24-25 y 25-26) Instalaciones Electrotécnicas: Jornada completa. (Completa en 24-25 y 25-26)

Jornada completa. (Completa en 24-25 y 25-26) Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido: Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25)

Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25) Cultura Clásica: Jornada completa. (Novedad en Menorca)

Jornada completa. (Novedad en Menorca) EOI Catalán: Jornada completa. (Novedad)

Jornada completa. (Novedad) EOI Francés: Una plaza de jornada completay otra de media jornada. (En 25-26 ya duplicaba; ausente en 24-25)

Una plaza de jornada completay otra de media jornada. (En 25-26 ya duplicaba; ausente en 24-25) Música y Conservatorio: Contrabajo (media), Coro (media), Fundamentos de Composición (completa), Guitarra (media), Piano (media), Trompa (media), Trompeta (media), Tuba (media), Violonchelo (media) y Lenguaje Musical (media). (La escasez en el conservatorio menorquín se dispara; en 24-25 solo aparecía Fundamentos de Composición, Tuba e Historia de la Música).

Contrabajo (media), Coro (media), Fundamentos de Composición (completa), Guitarra (media), Piano (media), Trompa (media), Trompeta (media), Tuba (media), Violonchelo (media) y Lenguaje Musical (media). (La escasez en el conservatorio menorquín se dispara; en 24-25 solo aparecía Fundamentos de Composición, Tuba e Historia de la Música). Técnicas de Joyería y Bisutería: Jornada completa. (Novedad)

Jornada completa. (Novedad) Cocina y Pastelería: Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25)

Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25) Estética: Jornada completa. (Completa en los tres cursos)

Jornada completa. (Completa en los tres cursos) Mantenimiento de Vehículos: Jornada completa. (Completa en los tres cursos)

Jornada completa. (Completa en los tres cursos) Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas: Jornada completa. (Completa en los tres cursos)

Jornada completa. (Completa en los tres cursos) Patronaje y Confección: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 24-25 solo era completa; en 25-26 ya duplicó)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 24-25 solo era completa; en 25-26 ya duplicó) Peluquería: Jornada completa. (Completa en los tres cursos)

Jornada completa. (Completa en los tres cursos) Servicios de Restauración: Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25)

Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25) Música (Primaria): Jornada completa. (Novedad en Menorca)

La zona cero de la emergencia educativa

Ibiza encabeza la crisis de las islas, alcanzando las 75 especialidades de difícil cobertura para el próximo curso. El mayor cambio cualitativo radica en la colonización, por primera vez, de las plazas generalistas de Educación Infantil y Primaria a jornada completa.

Educación Primaria y de Infantil: Se declaran de difícil cobertura las plazas de Educación Infantil (completa) , Educación Primaria (completa) , Audición y Lenguaje (completa), Inglés de Primaria (completa), Música de Primaria (completa) y Pedagogía Terapéutica (completa). (Hasta el curso pasado, 25-26, Infantil y Primaria generalistas nunca habían aparecido en los listados de Ibiza).

Se declaran de difícil cobertura las plazas de , , Audición y Lenguaje (completa), Inglés de Primaria (completa), Música de Primaria (completa) y Pedagogía Terapéutica (completa). (Hasta el curso pasado, 25-26, Infantil y Primaria generalistas nunca habían aparecido en los listados de Ibiza). Filosofía: Jornada completa. (Completa en los tres cursos)

Jornada completa. (Completa en los tres cursos) Latín: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (Completa en 24-25; duplicada en 25-26)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (Completa en 24-25; duplicada en 25-26) Lengua Castellana y Literatura: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (Duplicada también en 25-26; completa en 24-25)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (Duplicada también en 25-26; completa en 24-25) Geografía e Historia: Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25)

Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25) Matemáticas: Jornada completa. (Completa en los tres cursos)

Jornada completa. (Completa en los tres cursos) Física y Química: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 24-25 era completa; en 25-26 pasó a ser duplicada completa/media)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 24-25 era completa; en 25-26 pasó a ser duplicada completa/media) Dibujo: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (Se repite el mismo patrón duplicado de 25-26; ausente en 24-25)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (Se repite el mismo patrón duplicado de 25-26; ausente en 24-25) Francés: Jornada completa. (Completa en los tres cursos)

Jornada completa. (Completa en los tres cursos) Inglés: Jornada completa. (Completa en los tres cursos)

Jornada completa. (Completa en los tres cursos) Alemán: Jornada completa. (Completa en los tres cursos)

Jornada completa. (Completa en los tres cursos) Lengua y Literatura Catalanas: Jornada completa. (Completa en 24-25 e idéntica en 25-26)

Jornada completa. (Completa en 24-25 e idéntica en 25-26) Música (Secundaria): Media jornada. (Ausente en 24-25; completa en 25-26)

Media jornada. (Ausente en 24-25; completa en 25-26) Educación Física: Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25)

Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25) Orientación Educativa: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (Completa en los cursos anteriores)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (Completa en los cursos anteriores) Tecnología: Jornada completa. (Completa en los tres cursos)

Jornada completa. (Completa en los tres cursos) Apoyo al área de Ciencias o Tecnología: Jornada compelta. (Completa en 25-26; ausente en 24-25)

Jornada compelta. (Completa en 25-26; ausente en 24-25) Economía: Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25)

Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25) Informática: Jornada completa. (Completa en los tres cursos)

Jornada completa. (Completa en los tres cursos) Navegación e Instalaciones Marinas: Jornada completa. (Se mantiene en jornada completa en los tres ejercicios)

Jornada completa. (Se mantiene en jornada completa en los tres ejercicios) Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos: Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 24-25 no aparecía; en 25-26 pasó a ser completa)

Una plaza de jornada completa y otra de media jornada. (En 24-25 no aparecía; en 25-26 pasó a ser completa) Procesos de Producción Agraria: Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25)

Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25) Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel: Jornada completa. (Novedad)

Jornada completa. (Novedad) Sistemas Electrotécnicos y Automáticos: Jornada completa. (Completa en los tres cursos)

Jornada completa. (Completa en los tres cursos) Instalaciones Electrotécnicas: Jornada completa. (Completa en los tres cursos)

Jornada completa. (Completa en los tres cursos) Máquinas, Servicios y Producción: Jornada completa. (Completa en los tres cursos)

Jornada completa. (Completa en los tres cursos) Procesos de Gestión Administrativa: Jornada completa. (Novedad en Ibiza)

Jornada completa. (Novedad en Ibiza) Servicios a la Comunidad: Jornada completa. (Completa en los tres cursos)

Jornada completa. (Completa en los tres cursos) Sistemas y Aplicaciones Informáticas: Jornada completa. (Completa en los tres cursos)

Jornada completa. (Completa en los tres cursos) Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido: Media jornada. (Media también en 25-26; ausente en 24-25)

Media jornada. (Media también en 25-26; ausente en 24-25) Cultura Clásica: Jornada completa. (Completa en 25-26; media en 24-25)

Jornada completa. (Completa en 25-26; media en 24-25) Escuela Oficial de Idiomas (EOI): Alemán (completa), Catalán (completa), Francés (una de jornada completa y otra de media jornada), Italiano (media jornada). (El Francés ya se desdobló en el curso 25-26).

Alemán (completa), Catalán (completa), Francés (una de jornada completa y otra de media jornada), Italiano (media jornada). (El Francés ya se desdobló en el curso 25-26). Conservatorio y Danza: Clarinete (completa), Contrabajo (completa), Fagot (completa), Flauta Travesera (completa), Historia de la Música (media), Oboe (media), Percusión (completa), Piano (una plaza completa y otra media), Trompa (media), Tuba (media), Viola (completa), Violonchelo (completa), Danza Española (completa), Danza Clásica (completa), Lenguaje Musical (completa) y Repertorio con Piano para Danza (completa). (La escasez en el Conservatorio de Ibiza es crónica; la mayoría de estas plazas ya figuraban como críticas en los dos cursos precedentes).

Clarinete (completa), Contrabajo (completa), Fagot (completa), Flauta Travesera (completa), Historia de la Música (media), Oboe (media), Percusión (completa), Piano (una plaza completa y otra media), Trompa (media), Tuba (media), Viola (completa), Violonchelo (completa), Danza Española (completa), Danza Clásica (completa), Lenguaje Musical (completa) y Repertorio con Piano para Danza (completa). (La escasez en el Conservatorio de Ibiza es crónica; la mayoría de estas plazas ya figuraban como críticas en los dos cursos precedentes). Artes Plásticas y Diseño: Diseño de Interiores (media), Materiales y Tecnología: Diseño (completa), Ebanistería Artística (media), Técnicas de Patronaje y Confección (completa) y Técnicas del Metal (media).

Diseño de Interiores (media), Materiales y Tecnología: Diseño (completa), Ebanistería Artística (media), Técnicas de Patronaje y Confección (completa) y Técnicas del Metal (media). FP y Oficios: Cocina y Pastelería (una completa y otra media), Mantenimiento de Vehículos (completa), Patronaje y Confección (completa), Peluquería (completa) y Servicios de Restauración (completa). (Se mantienen en niveles muy críticos desde 2024-25).

Del aislamiento a la desertificación

Formentera es, proporcionalmente, el territorio que más sufre la insularidad. En dos años, ha pasado de registrar 12 áreas críticas (2024-2025) a un total de 25 especialidades desiertas en el curso 2026-2027.

Educación Primaria (Novedad absoluta): Por primera vez en la historia de Formentera, la plaza generalista de Educación Primaria ( completa ) es de difícil cobertura. También lo son Audición y Lenguaje (completa), Inglés de Primaria (completa), Música de Primaria (completa), Pedagogía Terapéutica para primer ciclo de ESO (completa) y Pedagogía Terapéutica en Primaria (completa). (En 24-25 y 25-26, solo las especialidades de apoyo aparecían en el listado).

Por primera vez en la historia de Formentera, la plaza generalista de completa es de difícil cobertura. También lo son Audición y Lenguaje (completa), Inglés de Primaria (completa), Música de Primaria (completa), Pedagogía Terapéutica para primer ciclo de ESO (completa) y Pedagogía Terapéutica en Primaria (completa). (En 24-25 y 25-26, solo las especialidades de apoyo aparecían en el listado). Filosofía: Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25)

Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25) Lengua Castellana y Literatura: Jornada completa. (Completa en los tres cursos)

Jornada completa. (Completa en los tres cursos) Matemáticas: Jornada completa. (Completa en los tres cursos)

Jornada completa. (Completa en los tres cursos) Física y Química: Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25)

Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25) Biología y Geología: Jornada completa. (Novedad; no aparecía en los listados anteriores)

Jornada completa. (Novedad; no aparecía en los listados anteriores) Francés (Secundaria): Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25)

Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25) Inglés (Secundaria): Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25)

Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25) Lengua y Literatura Catalanas: Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25)

Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25) Orientación Educativa: Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25)

Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25) Tecnología: Jornada completa. (Novedad)

Jornada completa. (Novedad) Soporte al Área Científica o Tecnológica: Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25)

Jornada completa. (Completa en 25-26; ausente en 24-25) Hostelería y Turismo: Jornada completa. (Novedad)

Jornada completa. (Novedad) Informática: Jornada completa. (En 24-25 se ofrecía en jornada completa o media; en 25-26 y 26-27 se consolida como completa)

Jornada completa. (En 24-25 se ofrecía en jornada completa o media; en 25-26 y 26-27 se consolida como completa) Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluidos: Jornada completa. (Novedad)

Jornada completa. (Novedad) Procedimientos Sanitarios y Asistenciales: Jornada completa. (Novedad)

Jornada completa. (Novedad) Servicios a la Comunidad: Jornada completa. (Sencera en 25-26; ausente en 24-25)

Jornada completa. (Sencera en 25-26; ausente en 24-25) Profesor de Soporte de Aulas UECO (Unidades de Educativas de Cohorte): Jornada completa. (Novedad en el listado)

Jornada completa. (Novedad en el listado) Cocina y Pastelería: Jornada completa. (Completa en los tres cursos)

Jornada completa. (Completa en los tres cursos) Servicios de Restauración: Jornada completa. (Completa en los tres cursos)

Para intentar paliar esta situación de cara al curso 2026-2027, el Govern balear ha anunciado que incrementará los complementos económicos mensuales para los docentes que acepten estos destinos. Los profesionales destinados en Menorca pasarán a percibir un plus de 200 euros mensuales (frente a los 100 del año anterior), mientras que en Ibiza el complemento ascenderá a 300 euros al mes (100 euros más que el curso pasado). En Formentera, considerada la plaza más compleja del archipiélago, se mantendrá el complemento de 400 euros mensuales para quienes asuman puestos de muy difícil cobertura.

Otra medida propuesta por Educación es facilitar la prolongación voluntaria de la vida activa de los docentes más veteranos. La medida, que plantea aplicar de oficio la permanencia en el servicio en Menorca, Ibiza y Formentera para puestos de difícil cobertura, busca equilibrar la confluencia de la experiencia sénior con el necesario relevo de los jóvenes, un reto que el Govern quiere encajar antes de iniciar la negociación del nuevo Acuerdo Marco de cara a otoño.