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Pimeco advierte sobre la compra de camisetas de la Selección en el top manta: "Es sancionable y perjudica al pequeño comercio"

La patronal recuerda que la Ordenanza Cívica de Palma contempla sanciones por adquirir productos de la venta ambulante no autorizada

Camisetas deportivas en un 'top manta'

Camisetas deportivas en un 'top manta' / Jordi Otix

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EFE

Pimeco advierte de que la compra de camisetas de la selección española y otros productos en el top manta puede ser sancionada por la Ordenanza Cívica de Palma y ha pedido a consumidores y visitantes que adquieran estos artículos en comercios autorizados.

La patronal del pequeño y mediano comercio ha realizado este llamamiento tras las imágenes difundidas en los últimos días sobre el aumento de la demanda de camisetas de la selección española en los puntos de venta ambulante ilegal de Palma.

La Ordenanza Cívica de Palma

En un comunicado, Pimeco recuerda que la ordenanza cívica del Ayuntamiento de Palma contempla la posibilidad de sancionar la adquisición de productos procedentes de la venta ambulante no autorizada.

La organización empresarial sostiene que, además de las posibles consecuencias administrativas, cada compra realizada en el top manta perjudica al comercio que desarrolla su actividad dentro de la legalidad, cumple con sus obligaciones fiscales, genera empleo y contribuye a la economía local.

El impacto sobre el comercio legal

La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, ha afirmado que muchas personas pueden considerar que se trata de una compra puntual, pero ha asegurado que este tipo de adquisiciones tiene un impacto directo sobre los establecimientos que asumen costes, crean puestos de trabajo y contribuyen al mantenimiento de los barrios y de la actividad comercial.

Asimismo, ha defendido que el comercio legal ofrece garantías, calidad y seguridad a los consumidores, aspectos que, a su juicio, no pueden garantizar los puntos de venta ambulante ilegal.

Llamamiento a residentes y visitantes

Por ello, la patronal anima tanto a residentes como a visitantes a realizar sus compras en establecimientos autorizados, donde los consumidores disponen de garantías y de un servicio profesional, al tiempo que contribuyen a mantener el tejido comercial de Palma.

Pimeco considera que la colaboración ciudadana resulta fundamental para combatir la venta ambulante ilegal y proteger un modelo de comercio de proximidad que, según destaca, constituye uno de los principales motores económicos de la ciudad.

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