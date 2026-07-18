Llegan a Baleares tres pateras con 86 migrantes

Un total de 86 migrantes de origen subsahariano han llegado este sábado a Baleares a bordo de tres pateras localizadas en Formentera, Cabrera y Llucmajor, según ha informado la Delegación del Gobierno.

La primera intervención tuvo lugar a las 00.05 horas, cuando fueron interceptadas 27 personas en la línea de costa de Cala Saona, en Formentera.

En el operativo participaron agentes de la Guardia Civil del puesto de la isla, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), los Bomberos de Formentera y Cruz Roja.

Posteriormente, a las 9.20 horas, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron a otras 32 personas de origen subsahariano que navegaban en una pequeña embarcación al sur de la isla de Cabrera.

Además, la Guardia Civil localizó a las 6.32 horas a otros 27 migrantes de origen subsahariano que llegaron a la costa de la zona de Cala Pi, en el municipio Llucmajor.

Balance de llegadas durante este año

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, se han registrado 178 llegadas de pateras con 3.385 inmigrantes en situación irregular.

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Durante 2025 arribaron a las islas 7.321 personas en 401 barcas procedentes del norte de África, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior.