El Govern cifra en 1.444 millones el ahorro fiscal de los baleares en tres años
El Ejecutivo atribuye la mayor parte del ahorro a las rebajas en sucesiones, transmisiones patrimoniales e IRPF y defiende que la reducción de impuestos ha sido compatible con el aumento del gasto social
EFE
El Govern balear asegura que la reforma fiscal aprobada al inicio de la legislatura ha supuesto un ahorro de 1.444,1 millones de euros para los ciudadanos de las islas en sus tres primeros años de aplicación, principalmente por las rebajas en sucesiones, transmisiones patrimoniales e IRPF.
El Ejecutivo autonómico ha hecho balance este sábado del tercer aniversario de la reforma tributaria impulsada por el Govern de Marga Prohens, aprobada diez días después del inicio de la legislatura con la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos y la rebaja del impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) para facilitar el acceso a la primera vivienda.
Según los datos facilitados por el Govern, las distintas medidas fiscales han beneficiado a decenas de miles de contribuyentes y han permitido que 1.444,1 millones de euros permanezcan en la renta disponible de los ciudadanos de Baleares.
Sucesiones concentra el mayor ahorro
La mayor parte del ahorro corresponde al impuesto sobre sucesiones, con 1.099,3 millones de euros. En total, 38.925 familias se han beneficiado de las bonificaciones aprobadas por el Ejecutivo autonómico.
De ellas, 34.797 contribuyentes de los grupos I y II han dejado de pagar 998,9 millones de euros, mientras que otros 4.128 pertenecientes al grupo III se han ahorrado 100,4 millones gracias a las bonificaciones aplicadas.
El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha asegurado que mientras gobierne el actual Ejecutivo "nunca más se volverá a pagar por una herencia" entre familiares directos.
Rebajas fiscales para acceder a la vivienda
En materia de vivienda, el Govern cifra en 116,46 millones de euros el ahorro derivado de las rebajas y bonificaciones en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, de las que se han beneficiado 10.801 personas.
En concreto, 5.088 compradores mayores de 36 años adquirieron su primera vivienda tributando al tipo reducido del 4 %, con un ahorro conjunto de 35,78 millones de euros.
Asimismo, 3.543 jóvenes menores de 36 años, familias numerosas, monoparentales o con personas con discapacidad a cargo obtuvieron una bonificación del 50 %, con un ahorro acumulado de 37,72 millones de euros.
Por su parte, otros 2.170 jóvenes menores de 30 años y personas con discapacidad quedaron exentos del impuesto gracias a la bonificación del 100 %, con un ahorro total de 42,96 millones de euros.
El Govern recuerda que recientemente amplió el valor máximo de las viviendas que pueden acogerse a estos beneficios fiscales hasta 331.859,70 euros en Mallorca y Menorca y 378.212 euros en Ibiza y Formentera.
Trece deducciones autonómicas en el IRPF
En relación con el IRPF, el Ejecutivo destaca la creación y ampliación de trece deducciones autonómicas vinculadas, entre otros ámbitos, a la vivienda, la educación, la conciliación, los servicios sociales y el apoyo a familias, jóvenes y trabajadores autónomos.
Durante la última campaña de la renta, correspondiente al ejercicio 2024, un total de 111.418 contribuyentes aplicaron alguna deducción autonómica, un 72,9 % más que en la campaña correspondiente al ejercicio 2022.
El impacto económico de estas deducciones alcanzó los 39,18 millones de euros, un 130,6 % más que dos años antes, con un ahorro medio de 352 euros por contribuyente.
Más recursos sociales y reducción de la deuda
Costa ha defendido que la reducción de impuestos ha sido compatible con un incremento de los recursos destinados a sanidad, educación, servicios sociales, vivienda y sostenibilidad.
El vicepresidente también ha destacado que, durante la legislatura, la comunidad autónoma ha reducido su deuda en 510 millones de euros, ha recuperado el acceso a los mercados financieros y cerró 2025 con un superávit de 53 millones de euros, equivalente al 0,1 % del PIB regional.
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