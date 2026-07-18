Un activista ucraniano reivindica en Palma una reconstrucción accesible tras la guerra: “Hay que evitar repetir los errores del pasado”

El activista ucraniano Dmytro Shchebetyuk, referente en accesibilidad e inclusión en Ucrania, ha defendido este viernes en Palma la necesidad de que la reconstrucción del país tras la guerra tenga la accesibilidad como una prioridad. Lo hizo durante un encuentro organizado por el Consulado Honorario de Ucrania en las Islas Baleares junto a otros representantes de la comunidad ucraniana.

Shchebetyuk, fundador de la organización Dostupno.UA y usuario de silla de ruedas, ha explicado que muchas de las ciudades liberadas están siendo reconstruidas sin tener en cuenta criterios de accesibilidad. "Todavía no hay suficientes expertos y muchas ciudades pequeñas no cuentan con los conocimientos necesarios para construir espacios realmente inclusivos", ha señalado.

El activista también ha asegurado que su organización impulsa “campañas” para concienciar sobre la importancia de aprovechar la reconstrucción para “eliminar barreras arquitectónicas y evitar repetir los errores del pasado".

Durante el encuentro también ha compartido su experiencia recorriendo varios países europeos dentro de la gira Open Road, un proyecto con el que analiza las políticas de accesibilidad y mantiene contacto con comunidades ucranianas. Aunque ha reconocido que Europa está "mucho más avanzada" que Ucrania, ha recordado que todavía existen obstáculos, como “la falta de baños adaptados en algunos establecimientos o la necesidad de solicitar asistencia con antelación para viajar en tren en determinados países”.

Sobre Mallorca, Shchebetyuk ha hecho una valoración positiva tras su primer día en la isla y ha destacado que la movilidad le ha resultado más sencilla que en otras ciudades españolas, aunque ha señalado algunos desperfectos en el entorno del Parc de la Mar.

El activista también ha reflexionado sobre el impacto de la guerra en la sociedad ucraniana. Concretamente, ha afirmado que el conflicto “ha cambiado la percepción de la discapacidad debido al elevado número de militares que regresan con lesiones”. Por este motivo, ha defendido que construir ciudades accesibles permitirá que estas personas “puedan incorporarse plenamente a la vida social, laboral y cultural del país”.

El acto también incluyó la interpretación de varias canciones compuestas por el propio Shchebetyuk y un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la guerra en Ucrania.