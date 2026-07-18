Más de 40 grados en Mallorca: la Aemet advierte de un fuerte repunte del calor

El calor gana intensidad este sábado en Mallorca. Las temperaturas subirán con fuerza y se mantendrán elevadas incluso después de la puesta de sol, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las temperaturas más altas de este sábado se esperan en Sóller, donde los termómetros pueden alcanzar los 40 grados. Ante esta situación, la Serra de Tramuntana se encuentra en alerta naranja por calor extremo, mientras que en el resto de la isla está vigente el aviso amarillo, por máximas que pueden llegar a los 38 grados.

La Aemet explica que este aumento de las temperaturas se debe a la llegada de una masa de aire muy cálido procedente del norte de África, unida al predominio de las altas presiones. De este modo, se espera que los termómetros marquen de nuevo valores muy elevados durante varias jornadas. Además, en las zonas costeras, la humedad puede aumentar la sensación de bochorno, especialmente al final de la tarde y durante la noche.

Nubes altas, pero sin cambios importantes

La previsión también contempla la presencia de nubes medias y altas en Baleares. El cielo puede quedar velado durante algunos momentos del día, aunque esta nubosidad no traerá un descenso significativo de las temperaturas.

El calor seguirá siendo el protagonista de la jornada, con ambiente seco en algunas zonas y una mayor sensación de bochorno cerca de la costa.

Una noche con poco alivio

Las temperaturas también serán elevadas durante la noche. AEMET prevé mínimas altas en Baleares, por lo que el ambiente tardará en refrescar después de la puesta de sol.

En las zonas costeras y urbanas, los termómetros pueden mantenerse en valores elevados durante buena parte de la madrugada. La combinación de calor y humedad hará que la sensación de bochorno sea más acusada y reducirá las horas de alivio térmico.

¿Qué tiempo hará mañana en Mallorca?

El calor continuará mañana, domingo 19 de julio, aunque la distribución de los avisos será diferente. AEMET activará el aviso amarillo en la Serra de Tramuntana, el interior y el sur de Mallorca por temperaturas máximas de hasta 38 grados.

La Serra pasará así del nivel naranja de este sábado al amarillo. Pese a ese descenso, las temperaturas seguirán siendo muy elevadas y el calor volverá a concentrarse durante las horas centrales del día.

En el resto de la isla no estará activo el aviso por temperaturas máximas, según la previsión actual de AEMET.

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El calor seguirá durante los próximos días

Las temperaturas altas no terminarán este sábado. La previsión de AEMET apunta a que el calor persistirá durante los próximos días, con valores por encima de los habituales para estas fechas.