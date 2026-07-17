Una usuaria del TIB denuncia temperaturas de 40 grados en el trayecto Palma-Campos: "Si no les gusta, bájense del autobús"

Una usuaria del TIB ha denunciado las altas temperaturas registradas este viernes en un autobús de la línea 403, que cubre el trayecto entre Palma y Campos. Según explica, el vehículo que tenía que salir en torno a las 15.00 horas marcaba 40 grados debido al mal funcionamiento del sistema de aire acondicionado, lo que hizo que el viaje resultara "insoportable".

La pasajera asegura que, antes de iniciar la ruta, los viajeros protestaron por las condiciones del autobús y que, tras la espera para la salida, lograron que la temperatura descendiera unos pocos grados, aunque, según explica, el calor siguió siendo excesivo. Finalmente, intervino un asistente de seguridad de la estación Intermodal de Palma, quien, según el relato de la usuaria, respondió a las quejas: "Si no les gusta, bájense del autobús".

La afectada afirma que utiliza con frecuencia el servicio del TIB y sostiene que las averías en los sistemas de climatización son persistentes. Explica que en otros autobuses de la misma ruta el aire acondicionado tampoco funciona correctamente y que algunos conductores, conscientes del problema, recomiendan a los pasajeros sentarse en la parte trasera del vehículo "porque los aires no funcionan".