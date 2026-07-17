Huelga en el aeropuerto de Palma en pleno verano: Los trabajadores del 'handling' Swissport convocan cuatro jornadas de paros
Los paros parciales están previsto entre las 7.00 y las 12.00 horas y entre las 19.00 y las 22.00 horas durante el 28 de julio y los días 1, 4 y 8 de agosto
CCOO denuncia que la empresa propone un 99% de servicios mínimos y defiende que el derecho a la protesta "no puede quedar reducido a una cifra sobre un papel"
Los trabajadores de la empresa de handling Swissport en el aeropuerto de Palma han convocado cuatro jornadas de huelga parcial para los días 28 de julio y 1, 4 y 8 de agosto, después de que las negociaciones entre la representación sindical de CCOO y la dirección de la compañía concluyeran sin acuerdo. Los paros se desarrollarán entre las 7.00 y las 12.00 horas y entre las 19.00 y las 22.00 horas.
La convocatoria llega, según CCOO, por la falta de avances para mejorar las condiciones laborales de la plantilla. El sindicato reclama, entre otras cuestiones, la equiparación salarial con el convenio sectorial, la regularización retributiva del personal subrogado, una mayor dotación de personal, una mejor organización del trabajo, el reconocimiento económico de funciones de mayor responsabilidad y el refuerzo de las medidas de prevención frente a las altas temperaturas.
Propuesta del 99% de servicios mínimos
Uno de los principales puntos de fricción en la reunión celebrada entre la empresa y el comité de huelga ha sido la propuesta de servicios mínimos. Según CCOO, la empresa ha planteado que estos alcanzaran el 99% de la plantilla, mientras que la representación de los trabajadores defendió un 50%.
"La reunión ha terminado sin acuerdo", señala el sindicato en un comunicado posterior al encuentro, en el que ha precisado que "el 99% no son los servicios mínimos aprobados, sino la propuesta de la empresa". Será ahora la administración competente la que determine el porcentaje definitivo.
Para CCOO, una propuesta de este tipo "deja prácticamente sin efecto el derecho de huelga". "Una huelga no puede quedar reducida a una cifra sobre un papel mientras todo sigue funcionando como si aquí no pasara nada", afirma la organización sindical.
Reivindicaciones laborales
CCOO sostiene que la huelga "no responde únicamente a reivindicaciones económicas", sino también a la necesidad de garantizar "la seguridad y la salud de la plantilla", especialmente ante las altas temperaturas, así como mejorar la organización del trabajo y mantener un servicio seguro para las compañías aéreas y los pasajeros.
La sección sindical asegura que durante meses ha trasladado a la empresa una plataforma reivindicativa elaborada con las demandas de los trabajadores, entre ellas "un salario digno", la equiparación de las tablas salariales con el convenio del sector, la contratación al 100% para quienes lo soliciten, menos horas extraordinarias y medidas urgentes frente al calor.
En otro comunicado dirigido a la plantilla, CCOO afirma que la empresa "quiso centrar la negociación únicamente en el IPC y la contratación", cuando, a su juicio, los problemas van más allá. "No hemos convocado una huelga para que la empresa cumpla tarde algo que ya debía haber cumplido. La hemos convocado para cambiar de verdad nuestras condiciones laborales", sostiene.
El sindicato asegura que mantiene su disposición a seguir negociando con la empresa para alcanzar un acuerdo que permita mejorar las condiciones laborales y organizativas de la plantilla antes de las fechas previstas para los paros.
Llamamiento a la unidad sindical
En el comunicado remitido a la plantilla, CCOO también hace un llamamiento a UGT para que se sume a la convocatoria y respalde las reivindicaciones de los trabajadores. "Todavía estáis a tiempo de sumaros a esta reivindicación y de luchar por un convenio mejor, unos salarios dignos, una contratación al 100% y una organización que no nos lleve al límite", señala el sindicato.
La organización sostiene que "no se trata de que gane un sindicato", sino de que "gane la plantilla", e insiste en que la huelga pretende "cambiar de verdad" las condiciones laborales de los trabajadores de Swissport Palma. "Esta huelga no pertenece a un sindicato. Pertenece a todos los trabajadores y trabajadoras que creen que ha llegado el momento de cambiar las cosas", concluye el comunicado.
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