"Totalmente desproporcionado": El alcalde de Santa Maria del Camí critica la detención de las dos activistas antiturísticas

"Cualquier acto vandálico tiene que investigarse, pero no perdamos de vista que estamos hablando, únicamente, de unas inscripciones hechas con pintura". Con estas palabras, el alcalde de Santa Maria del Camí, Nicolau Canyelles, critica el dispositivo policial desplegado para investigar unas pintadas y detener a dos jóvenes del municipio, acusadas de participar en el acto de causar daños en cinco inmobiliarias de esta localidad, dentro de la campaña contra la masificación turística en Mallorca.

"Ha sido totalmente desproporcionado", sostiene el alcalde, que considera que en este caso no se han aplicado los mismos criterios que en otros episodios de vandalismo registrados en el municipio. Canyelles asegura que nunca ha visto que "unos hechos de estas características se hayan investigado con tanta contundencia ni con estos resultados".

El alcalde recuerda que, con frecuencia, aparecen grafitis en fachadas, barreras y comercios del municipio, además de otros actos de vandalismo que también considera reprobables. Sin embargo, afirma que nunca había visto que sus presuntos autores fueran detenidos esposados ni que se llevaran a cabo actuaciones policiales de esa magnitud.

A su juicio, el problema no es que se investiguen los hechos, sino que en este caso "no se han aplicado los mismos criterios".En este sentido, cuestiona que los investigados fueran interceptados en la calle para proceder a su detención cuando, según sostiene, podrían haber sido citados para declarar o requeridos en sus domicilios para comparecer. "Había otras formas de actuar igual de eficaces y mucho menos lesivas", afirma.

El alcalde insiste en que esta actuación contrasta con la respuesta que reciben habitualmente otros actos vandálicos sufridos por los vecinos, como grafitis, vehículos dañados, desperfectos en el mobiliario urbano y otros comportamientos incívicos, que rara vez cuentan con la misma rapidez, los mismos recursos o resultados similares.

Por ello, defiende que la ciudadanía tiene derecho a esperar una respuesta policial igual de eficaz ante cualquier acto vandálico, "independientemente de cuál sea su origen, su motivo o la repercusión mediática que tenga". Asimismo, sostiene que la ley "debe ser igual para todos", tanto en la persecución de los delitos como en los medios empleados para investigarlos.

Finalmente, el alcalde plantea si en este caso se han aplicado criterios distintos a los habituales para hechos similares y recuerda que lo investigado son "unas pintadas" que, a su juicio, "con una buena limpieza quedan solventadas".