Más tinta en el atestado que en las pintadas

Objetivo logrado, otra cosa son sus consecuencias y repercusiones, pero el mensaje ha logrado una claridad diáfana: no rompan filas y ni siquiera se atrevan a cambiar el paso porque nosotros tenemos la capacidad de pisada. Cuando la Guardia Civil vierte más tinta, un centenar de páginas, en criminalizar a unas grafiteras que las propias autoras de la protesta en su acción, todo queda dicho. Ninguna de las miles de pintadas que embadurnan Palma ha logrado el éxito de las recién impactadas en las inmobiliarias de Santa Maria del Camí y llegar al Congreso de los Diputados. Aún así, el portavoz del Govern, Antoni Costa, dispone de «escasa información». Está mejor documentada la presidenta Prohens sobre los impactos del espray en los búnkers de Es Trenc. Queda incrustado el trato discriminatorio de las pintadas según autor, procedencia y objetivo. Por esta vía, una desafortunada infracción administrativa puede reconducirse hacia una hinchada presunción criminal.

Veremos que catálogo de evasivas despliega el ministro Grande-Marlaska para sortear las interpelaciones de Ione Belarra y Vicenç Vidal. Ni en sus peores pesadillas las grafiteras esposadas se hubieran podido imaginar el éxito de una acción que la policía ha elevado a icónica, mérito que no han alcanzado otros conocidos autores de hechos presuntamente punibles en el ámbito turístico. Sin ir más lejos, Christian Arnsteiner, propietario del Medusa Beach desplomado en 2024, solo fue amablemente citado al juzgado.

Se ha querido convertir a las dos activistas antiturismo en eclipse del malestar social sobre la saturación turística y la crisis de vivienda y servicios que asola a este archipiélago, pero los ideólogos de la desproporcionada intervención policial no han sabido protegerse con las gafas necesarias para observar la realidad. El objetivo principal no eran ellas, es la manifestación del próximo día 26. Solo queda declarar a las inmobiliarias como bienes preferentes de interés comercial especulativo y digno de tutela institucional.