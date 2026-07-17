Eclipse
Son Matamoros, en Felanitx, será el mayor punto de observación del eclipse en Mallorca: más de 70.000 personas
El circuito de motocrós contará con capacidad para 70.453 personas, por delante de la Platja de Palma y la ronda de Porreres
Las nueve Zonas Oficiales de Observación de la isla sumarán un aforo de 157.682 personas.
El Circuit de Motocròs de Son Matamoros, en Felanitx, dejará por un día el ruido de las motos para convertirse en el principal punto de observación del eclipse total de Sol en Mallorca. El Govern ha fijado para este recinto un aforo de 70.453 personas, el más elevado de las nueve Zonas Oficiales de Observación (ZOO) habilitadas en la isla para seguir el fenómeno astronómico del próximo 12 de agosto.
Situado junto a la carretera de Vilafranca (PM-511) y gestionado por el Moto Club Felanitx, el circuito será el gran punto de concentración previsto por el Govern para contemplar el eclipse. La instalación, con una pista permanente de tierra de 1.300 metros, ha sido elegida por sus condiciones de accesibilidad, capacidad y seguridad.
Casi 158.000 plazas en Mallorca
Mallorca dispondrá de 157.682 plazas repartidas entre sus nueve Zonas Oficiales de Observación. En el conjunto de Baleares habrá 26 puntos oficiales distribuidos en 15 municipios, con una capacidad total de 310.594 personas.
El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, explicó este jueves que esta cifra todavía puede sufrir pequeños ajustes, aunque destacó que el objetivo del dispositivo es repartir a los observadores por todo el territorio para reducir la presión sobre los espacios naturales más sensibles.
La Platja de Palma, segundo mayor punto
Tras Son Matamoros, el segundo espacio con mayor capacidad será la Platja de Palma, con un aforo previsto para 47.818 personas, seguida de la ronda de Porreres, con 10.781.
El resto de zonas oficiales de observación en Mallorca serán la playa de Santa Ponça (8.477 personas), el campo de fútbol de Algaida (6.231), el campo de fútbol de Pina (5.731), el tramo comprendido entre Maioris y Tolleric (4.749), el aparcamiento de la MA-3220, en Petra (2.775), y Maioris, con capacidad para 667 personas.
No son los lugares donde mejor se verá el eclipse
"No buscábamos únicamente los lugares desde los que mejor se viera el eclipse, sino aquellos espacios que reunieran todas las condiciones necesarias para que los ciudadanos pudieran observarlo con seguridad", explicó Gárriz durante la presentación del dispositivo.
Por ello, las Zonas Oficiales de Observación (ZOO) se han seleccionado tras estudiar más de un centenar de posibles ubicaciones, atendiendo a criterios de visibilidad, accesibilidad, capacidad de acogida, disponibilidad de aparcamiento y posibilidad de intervención de los servicios de emergencia.
El Govern insiste, además, en que estos espacios no son necesariamente los lugares desde donde mejor se verá el eclipse, sino aquellos en los que puede garantizar unas mejores condiciones de seguridad. Desde hace meses mantiene la misma recomendación para residentes y visitantes: si el eclipse puede contemplarse desde casa o desde un punto cercano, lo mejor es evitar desplazamientos innecesarios.
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