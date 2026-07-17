Seis planazos con niños en Mallorca este fin de semana: agua, tiburones, tirolinas y fuegos

Piscinas, animales marinos, tirolinas, una casa en la que nada es lo que parece y un espectáculo de fuegos sobre el mar. La agenda de Mallorca con niños llega este fin de semana con propuestas suficientemente diferentes como para entretener tanto a los más pequeños como a los adolescentes.

La selección reúne actividades para el sábado 18 y el domingo 19 de julio de 2026, con sus horarios, ubicaciones y precios. Hay opciones gratuitas, propuestas para pasar el día entero y alternativas para quienes buscan escapar del calor durante unas horas.

Castillos de agua y animación infantil gratis en Es Capdellà

Las Fiestas de Verano de Es Capdellà reservan dos de sus actividades más familiares para este fin de semana.

El sábado, a las 18.00 horas, la plaza Joana Nogués acogerá una sesión de animación infantil. El domingo llegará el turno de los castillos de agua, que se instalarán a partir de las 16.00 horas en el campo de fútbol de Sa Vinya.

Se trata de una alternativa gratuita y especialmente indicada para que los niños se refresquen durante una de las horas más calurosas del día. Para los castillos de agua conviene llevar bañador, calzado que pueda mojarse, crema solar y una muda de ropa.

Cuándo: sábado 18 de julio, animación infantil a las 18.00 horas; domingo 19, castillos de agua a las 16.00 horas. Dónde: plaza Joana Nogués y campo de fútbol de Sa Vinya, Es Capdellà, Calvià. Precio:gratuito.

Tiburones, tortugas y medusas en Palma Aquarium

Las familias que prefieran pasar parte de la jornada a cubierto pueden visitar Palma Aquarium, donde los niños podrán descubrir especies mediterráneas y tropicales, observar medusas y acercarse al Gran Azul, uno de los tanques de tiburones más impresionantes de Europa.

El recorrido incluye también una zona de jungla, acuarios dedicados a diferentes hábitats y espacios infantiles interiores y exteriores. Durante la programación de verano se realiza, además, una sesión de alimentación de tortugas y pequeños tiburones a las 12.00 horas.

Es un plan especialmente recomendable para combinar entretenimiento y divulgación, aunque conviene reservar varias horas para recorrer las instalaciones sin prisas.

Cuándo: sábado 18 y domingo 19 de julio, de 9.30 a 18.30 horas. Último acceso a las 17.00. Dónde: Palma Aquarium, calle Manuela de los Herreros i Sorà, 21, Playa de Palma. Precio para residentes: 20 euros los adultos y 13 euros los niños de 3 a 12 años. Precio general: 30,50 euros los adultos y 19,50 euros los niños. Menores de tres años: entrada gratuita.

Una casa al revés, cine 4D y juegos de agua en Magaluf

Una de las propuestas más sorprendentes se encuentra en Katmandu Park, en Magaluf. El recinto combina atracciones interactivas, experiencias en 4D, minigolf, zonas infantiles y juegos de agua.

Su espacio más conocido es The House, una casa repleta de habitaciones imposibles, ilusiones ópticas y efectos que desafían la percepción. Las familias también pueden refrescarse en Katopia Splash Park o participar en recorridos y juegos adaptados a diferentes edades.

Las principales atracciones funcionan hasta las 18.00 horas, aunque The House y Expedition Golf permanecen abiertos hasta la noche.

Cuándo: sábado 18 y domingo 19 de julio. Todas las atracciones, de 10.00 a 18.00 horas. The House y Expedition Golf, hasta las 22.00, con último acceso a las 21.00 horas. Dónde: Katmandu Park, avenida Pedro Vaquer Ramis, 9, Magaluf. Precio: entradas disponibles desde 24 euros, dependiendo de la edad, la fecha y la modalidad elegida. Menores de tres años: acceso gratuito acompañados de un adulto.

Tirolinas y puentes colgantes entre los pinos de Santa Ponça

Las familias más aventureras pueden poner a prueba su equilibrio en Jungle Parc, un parque de circuitos en altura situado en un pinar de Santa Ponça.

El recinto dispone de tirolinas, redes, puentes suspendidos y diferentes obstáculos entre los árboles. El recorrido Piratas/Júnior está diseñado para niños de entre 4 y 12 años y cuenta con varios niveles de dificultad.

El circuito Family-Zen, por su parte, permite que adultos y menores compartan la experiencia en un trazado de menor dificultad técnica. Para participar es necesario llevar ropa cómoda y calzado deportivo cerrado.

Cuándo: sábado 18 y domingo 19 de julio, de 10.30 a 18.30 horas. La taquilla cierra a las 17.00. Dónde: Jungle Parc, avenida Jaume I, 40 A, Santa Ponça. Precio: recorrido Piratas/Júnior, 18 euros; Family-Zen, 16 euros; entrada combinada, 26 euros. Importante: el establecimiento informa de que no admite pagos con tarjeta.

Piscinas de olas y toboganes para pasar el día en Alcúdia

Quienes quieran dedicar toda la jornada al agua pueden visitar Hidropark Alcúdia, el parque acuático situado en el norte de Mallorca.

El recinto cuenta con piscinas de distintas profundidades, zonas infantiles, grandes cubos de agua y toboganes para diferentes edades. Los más atrevidos pueden probar atracciones como el Kamikaze, mientras que los niños pequeños disponen de espacios más tranquilos y adaptados.

Las atracciones dejan de funcionar quince minutos antes del cierre, por lo que es recomendable llegar durante la mañana para aprovechar el día completo.

Cuándo: sábado 18 y domingo 19 de julio, de 10.00 a 18.00 horas. Dónde: Hidropark, avenida Tucà, sin número, Port d’Alcúdia. Precio online: 31,95 euros los adultos y 24,95 euros los niños de 3 a 10 años. Precio en taquilla: 33,95 euros los adultos y 25,95 euros los niños. Tarifa para residentes en taquilla: 17,50 euros los adultos y 15,50 euros los niños. Menores de tres años: entrada gratuita.

Correfoc infantil y fuegos artificiales sobre la bahía

El cierre más espectacular del fin de semana llegará el domingo a Porto Cristo, dentro de las Fiestas del Carmen.

La programación comenzará a las 21.30 horas con un correfoc infantil, protagonizado por Minifoc de Manacor en el aparcamiento de la plaza del Carme. A las 22.30 horas será el turno del correfoc de adultos, que recorrerá el trayecto comprendido entre la iglesia y la playa.

El momento más esperado llegará a las 23.45 horas, cuando un gran castillo de fuegos artificiales ilumine la bahía de Porto Cristo.

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Debido al horario, al ruido y a la presencia de fuego, se trata de una propuesta especialmente apropiada para familias con niños mayores. También resulta recomendable llevar protección auditiva para los menores más sensibles.