Este es el recorrido de la manifestación contra la saturación turística del 26 de julio en Palma

La manifestación contra la masificación turística convocada para el próximo domingo 26 de julio en Palma ya tiene recorrido. La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha difundido el plano de una marcha que partirá de la plaza de España, atravesará algunos de los principales ejes del centro y finalizará en ses Voltes.

La movilización comenzará a las 19.00 horas bajo el lema ‘Mallorca al límit’. Los organizadores pretenden volver a llevar a las calles el malestar por las dificultades de acceso a la vivienda, la saturación de las infraestructuras y los servicios públicos y la presión turística y urbanística que soporta la isla.

Recorrido de la manifestación del 26J en Palma

Según el plano publicado por la organización, la manifestación saldrá de la plaza de España y recorrerá las Avenidas en dirección a la plaza del Tub.

Desde allí, la marcha continuará por Via Roma y la Rambla, antes de adentrarse en el centro de Palma y dirigirse hacia el paseo del Born. El recorrido seguirá después por la plaza de la Reina, la avenida de Antoni Maura y el paseo de Sagrera hasta terminar en ses Voltes.

El itinerario completo anunciado es, por tanto:

Plaza de España – avenida Comte de Sallent – avenida d'Alemanya – Via Roma – la Rambla – la Riera – Unió – plaza Joan Carles I (de les Tortugues) – paseo del Born – plaza de la Reina – avenida de Antoni Maura – paseo de Sagrera – ses Voltes.

La elección del recorrido permitirá que la movilización atraviese una parte amplia del centro de Palma antes de finalizar junto al Parc de la Mar.

Maria Hein cantará ‘La Balanguera’ en ses Voltes

Una vez concluida la marcha, en ses Voltes tendrá lugar el acto final de la protesta. La organización ha anunciado la lectura del manifiesto de la movilización y una interpretación colectiva de La Balanguera, que estará conducida por la cantante mallorquina Maria Hein.

Los convocantes han invitado a los asistentes a participar en el canto del himno de Mallorca como cierre de la jornada reivindicativa.

Una manifestación precedida por la polémica del manual de acción

La publicación del recorrido se produce después de varias semanas de controversia en torno a Menys Turisme, Més Vida. A principios de julio, la plataforma difundió en sus redes sociales el denominado ‘Manual d’acció contra la turistificació’, un documento que proponía distintas formas de actuar contra negocios turísticos, viviendas vacacionales e inmobiliarias.

Entre las acciones recogidas figuraban realizar pintadas, arrojar pintura o introducir silicona en las cerraduras de viviendas de alquiler turístico. El documento también incluía recomendaciones para evitar cámaras de seguridad o la identificación de quienes participaran en estas actuaciones.

El manual provocó un amplio rechazo político, institucional y empresarial. El Govern, el Gobierno central, las patronales y varias organizaciones sindicales censuraron su contenido. El GOB y Terraferida, pese a apoyar la manifestación del 26 de julio, se desmarcaron de estas propuestas y reclamaron que la protesta se desarrolle de manera “pacífica” y “a cara descubierta”.

Menys Turisme, Més Vida respondió que las actuaciones planteadas debían entenderse como “acción directa no violenta” y sostuvo que la violencia procede, a su juicio, de las consecuencias sociales, territoriales y laborales del actual modelo turístico.

La detención de dos activistas en Santa Maria

La tensión aumentó esta semana con la detención de dos activistas investigadas por los daños causados en cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí durante la madrugada del 31 de mayo al 1 de junio.

La investigación, denominada operación Grafito, atribuye a las sospechosas acciones como pintadas, la colocación de pegamento en cerraduras, daños en cristales y desperfectos en cámaras de seguridad.

Las dos mujeres fueron puestas en libertad después de pasar a disposición judicial, aunque la investigación continúa abierta y también habría una tercera persona identificada. La plataforma convocó una concentración ante los juzgados de Palma y calificó la actuación policial de “desmesurada”, al considerar que forma parte de una campaña para criminalizar y desmovilizar el movimiento contra la turistificación.

Tercera manifestación

La manifestación del 26 de julio será la tercera gran movilización de estas características celebrada en Palma en tres veranos consecutivos. En 2025, alrededor de 8.000 personas según la Policía Nacional participaron en la marcha contra la turistificación convocada en la capital balear.