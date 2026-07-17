Protección Civil y Emergencias mantiene la alerta por temperaturas muy altas y persistentes en la Península y Baleares

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias mantiene la alerta ante el episodio de temperaturas muy altas y persistentes previsto para los próximos días y pide extremar la precaución en Baleares por el aumento del peligro de incendios forestales.

El domingo 19 existe la posibilidad de que los termómetros alcancen o superen los 40 grados en algunos puntos de la isla, aunque la previsión todavía presenta incertidumbre. En cualquier caso, las temperaturas podrían mantenerse en valores muy elevados hasta mediados o finales de la próxima semana, antes de experimentar un descenso significativo durante el siguiente fin de semana que las acercaría progresivamente a los registros habituales para esta época del año.

Las noches también serán muy cálidas, lo que puede incrementar el riesgo para las personas vulnerables, como mayores, enfermos crónicos y personas con patologías cardiovasculares. El aumento de las temperaturas provocará, además, un incremento del peligro de incendios forestales, que podría alcanzar niveles extremos. Protección Civil recuerda que las condiciones meteorológicas pueden favorecer una rápida propagación del fuego, especialmente en áreas forestales y rurales.

Recomendaciones

Ante las altas temperaturas, Protección Civil recomienda limitar la exposición directa al sol, permanecer en lugares ventilados y beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed. También aconseja consumir comidas ligeras, frutas y hortalizas, utilizar ropa clara y protegerse la cabeza. Asimismo, se deben evitar los ejercicios físicos prolongados durante las horas centrales del día y prestar especial atención a las personas mayores, enfermas o que vivan solas.

Para prevenir incendios forestales, se recuerda la importancia de cumplir las normas autonómicas sobre el uso del fuego, no arrojar colillas, basuras ni botellas de vidrio y evitar encender hogueras en zonas forestales o próximas al monte.

En caso de detectar un incendio, se debe avisar inmediatamente al 112. Si una persona se ve sorprendida por el fuego, debe evitar adentrarse en zonas boscosas y dirigirse hacia espacios abiertos, con buena visibilidad y libres de vegetación.