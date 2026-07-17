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Playa de Palma se queda sin suministro eléctrico en plena temporada turística

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Redacción Digital

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Redacción Digital

Esta noche, entre las 22:00 y las 23:00 horas, Playa de Palma ha sufrido un corte en el suministro eléctrico que ha dejado a numerosos negocios sin luz y sin posibilidad de desarrollar su actividad con normalidad.

El apagón ha afectado a establecimientos de la zona en una de las épocas de mayor afluencia turística del año, provocando pérdidas económicas y el malestar de empresarios y trabajadores.

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Los empresarios muestran su indignación por que una situación de este tipo se produzca en pleno verano, cuando la actividad alcanza su máximo nivel, y reclaman explicaciones y soluciones para evitar que vuelva a repetirse.

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