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Los vecinos de Pere Garau critican la instalación de las luces de Navidad en la plaza de las Columnas en pleno verano: "Es negativo e innecesario"

Flipau amb Pere Garau y ARCA lamentan la "ruptura de la armonía estética" en el espacio protegido por el Consistorio

Las entidades exigen que el alumbrado se coloque más tarde en los espacios de interés paisajístico y ambiental sea más tarde

Las luces navideñas instaladas en la plaza Francesc García i Orell en pleno julio.

Las luces navideñas instaladas en la plaza Francesc García i Orell en pleno julio. / Flipau amb Pere Garau

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Laura Marino

Palma

El Ayuntamiento de Palma empezó a instalar hace un mes la decoración navideña de cara a las festividades invernales de este 2026. Sin embargo, la instalación del alumbrado en la Plaza de las Columnas ha alarmado a ARCA y a la asociación vecinal 'Flipau amb Pere Garau' al realizarse cinco meses antes de Navidad en un espacio de interés paisajístico y ambiental.

En un comunicado lanzado este viernes, las dos entidades lamentan una "ruptura de la armonia estética de el entorno urbano" en la plaza Francesc García i Orell, lugar considerado elemento protegido por parte del Consistorio al tratarse de una de las últimas obras arquitectónicas producidas por Guillem Forteza en el año 1934.

Las luces de Navidad ya se están empezando a instalar en la plaza de las Columnas, pese a que todavía es verano.

Las luces de Navidad ya se están empezando a instalar en la plaza de las Columnas, pese a que todavía es verano. / Flipau amb Pere Garau

Piden instalar las luces más tarde

Asimismo, solicitan modificar el despliegle de luces en todas las zonas protegidas para "garantizar la contemplación original el máximo de tiempo posible". "La ruptura de la armonía estética del entorno urbano, en el caso de la plaza de las Columnas, es evidente. Los cables y el efecto visual durante tantos meses los consideramos negativo e innecesario", sostienen en el escrito.

Noticias relacionadas y más

Las asociaciones han anunciado que han realizado peticiones formales durante les últimas reuniones del Consell de Distrito Centro y el de Llevant para que la colocación de las luces de Navidad en los elementos patrimoniales sean las últimas en ubicarse, una petición que quieren extender a todo el centro histórico de Palma, así como a los elementos catalogados de la ciudad.

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