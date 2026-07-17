Los guías turísticos de Mallorca denuncian "amenazas e intimidación" durante su trabajo y reclaman mayor protección
Trasladan al Consell su "preocupación por las coacciones y situaciones de hostilidad que algunos guías turísticos están sufriendo"
La asociación Proguías pide más inspecciones contra el intrusismo y medidas para garantizar la seguridad de los profesionales
La asociación Proguías de Turismo de Mallorca, integrada en PIMEM, ha trasladado al conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, su "preocupación por las amenazas, coacciones y episodios de hostilidad" que, según denuncia, están sufriendo algunos profesionales mientras ejercen su trabajo.
La entidad asegura que "miembros de la asociación y profesionales de otros colectivos de guías han sufrido amenazas o episodios intimidatorios mientras desarrollaban su trabajo" y advierte de que "se está extendiendo un discurso que atribuye al turismo connotaciones necesariamente negativas y que, en algunos casos, acaba proyectándose contra quienes trabajan legalmente en el sector".
Proguías defiende que los guías habilitados "ejercen una actividad legal, pagan sus impuestos y contribuyen a la economía de la comunidad autónoma", por lo que reclama "una respuesta clara de las administraciones y medidas de protección que permitan desarrollar su trabajo con seguridad y sin intimidaciones".
Más inspecciones contra el intrusismo
Otro de los asuntos trasladados al Consell fue el aumento del intrusismo en la profesión. La asociación considera "insuficientes las actuaciones actuales" y reclama "un incremento de las inspecciones para detectar a quienes ejercen como guías sin contar con la habilitación correspondiente".
Asimismo, sostiene que las actuaciones "no deben dirigirse únicamente contra las personas que trabajan irregularmente, sino también contra las empresas que contratan sus servicios". A su juicio, el intrusismo "genera competencia desleal frente a los profesionales habilitados, reduce las garantías para los visitantes y perjudica la calidad de la oferta turística de Mallorca".
La entidad añade que los guías acreditados "cumplen sus obligaciones fiscales, administrativas y formativas", pero al mismo tiempo "deben hacer frente tanto a la competencia de operadores no habilitados como a un clima creciente de hostilidad hacia su trabajo".
Igualdad en el acceso a la profesión
La asociación afirma, además, que apoya la convocatoria de pruebas para facilitar la habilitación a personas procedentes de otras titulaciones, siempre que "los criterios de evaluación y los conocimientos de idiomas fueran equivalentes a los exigidos a quienes siguieron el itinerario tradicional". Sin embargo, considera que "los criterios podrían haberse diferenciado y estar generando agravios comparativos", por lo que pide que todas las vías de acceso garanticen "unos estándares homogéneos de capacitación profesional, conocimientos e idiomas".
Además de estas cuestiones, Proguías solicitó la colaboración del Consell para impulsar soluciones a varios problemas que afectan al trabajo diario de los guías en Palma. Entre ellos figuran la reparación de las escaleras de acceso a la Seu desde el Parc de la Mar, una actuación más eficaz contra la venta ambulante ilegal, la implantación de un sistema de venta digital de entradas al Castell de Bellver y una mejor planificación de las obras públicas durante la temporada alta.
La asociación concluye que las administraciones deben "proteger a quienes ejercen legalmente la profesión" y actuar "contra quienes operan al margen de la normativa", reforzando la seguridad de los profesionales y las inspecciones frente al intrusismo.
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