El Govern mantiene las ayudas a cooperación internacional pese a la presión de Vox y aprueba casi 692.000 euros para proyectos en África y Latinoamérica

El Govern de Marga Prohens mantiene su apuesta por la cooperación internacional pese a la presión reiterada de Vox, su principal socio parlamentario. El Consell de Govern ha autorizado este viernes cuatro subvenciones directas por un importe total de 691.735,85 euros para financiar proyectos de protección de población vulnerable en Colombia, Mali, Mauritania y Marruecos, en colaboración con ACNUR, Unicef y ONU Mujeres.

La decisión llega apenas dos meses después de que Vox reclamara en el Parlament la supresión de estas ayudas y exigiera al Ejecutivo autonómico que dejara de destinar fondos públicos a proyectos en el extranjero mientras, según denunció la formación, en Baleares hay familias con dificultades económicas y jóvenes que no pueden acceder a una vivienda.

Según ha informado el Govern, las subvenciones se enmarcan en el Plan Operativo Anual 2026 de Cooperación para la Transformación Global y tienen como objetivo reforzar la protección de los derechos humanos, la igualdad de género y la atención a colectivos especialmente vulnerables.

Proyectos en cuatro países

Dos de las ayudas corresponden a proyectos impulsados por ACNUR y financiados con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La primera, dotada con 181.675,78 euros, se desarrollará en el norte de Mali y busca reforzar la protección de la población desplazada por el conflicto, especialmente mujeres, niños y personas con necesidades específicas. El programa incluye actuaciones para mejorar el acceso a los servicios de protección, prevenir la violencia, fortalecer la cohesión social y favorecer la autonomía económica de las mujeres.

La segunda subvención, de 140.060,07 euros, se destinará a Colombia para reforzar la capacidad de instituciones locales y organizaciones comunitarias en la prevención y respuesta frente a la violencia de género. El proyecto también pretende impulsar el liderazgo femenino, fomentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones y consolidar redes comunitarias en zonas afectadas por el conflicto armado. Las otras dos subvenciones corresponden a proyectos impulsados por Unicef y ONU Mujeres en Mauritania y Marruecos, dirigidos a mejorar la protección de la infancia y promover el empoderamiento económico de las mujeres.

Vox pidió eliminar estas ayudas

La aprobación de estas subvenciones contrasta con la posición mantenida por Vox en el Parlament. El pasado mes de mayo, la portavoz parlamentaria del partido, Manuela Cañadas, reclamó a la presidenta Marga Prohens que dejara de financiar proyectos de cooperación internacional y criticó que en 2025 el Govern destinara cerca de cuatro millones de euros a actuaciones en una quincena de países.

Durante su intervención, Cañadas citó partidas destinadas a promover la inserción laboral de mujeres en Marruecos, impulsar formación con perspectiva de género en Guatemala, favorecer el empoderamiento de mujeres en Níger o desarrollar proyectos similares en Túnez. "En Baleares hay familias que no llegan a fin de mes. Hay jóvenes que no pueden emanciparse. Hay agricultores y pescadores que no saben si seguirán el año que viene. Y el Govern manda millones fuera", reprochó entonces la portavoz de Vox.

Asimismo, acusó al Ejecutivo autonómico de practicar una "hipocresía institucional", al apoyar, a su juicio, políticas europeas que perjudican al sector primario mientras mantiene programas de cooperación en terceros países.