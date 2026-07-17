El Govern, sobre la detención de las dos activistas anturisticas de Santa Maria: "No se puede normalizar la vandalización de comercios"

La vicepresidenta segunda del Govern, Antònia Maria Estarellas, ha evitado este viernes tras el Consell de Govern pronunciarse sobre si la detención de las dos activistas de Menys Turisme, Més Vida en Santa Maria del Camí fue una actuación desproporcionada, tal y como han denunciado la plataforma y el alcalde del municipio. La consellera de Presidència ha asegurado que el Ejecutivo autonómico respeta la actuación de la Guardia Civil y ha insistido en que corresponde a la Delegación del Gobierno dar explicaciones sobre el operativo policial. "Todos debemos estar de acuerdo en que no se pueden normalizar las acciones violentas y la vandalización de comercios que llevan actividades lícitas y regladas", ha señalado la vicepresidenta.

Preguntada por la postura del alcalde de Santa Maria, quien sí califica la detención de las dos activistas como "totalmente desproporcionada", Estarellas ha evitado hacer una valoración concreta, a pesar de haber sido regidora y portavoz municipal en el ayuntamiento. "Si estuviera como portavoz seguramente podría dar más explicaciones", ha señalado. Asimismo, ha añadido que, "si se considera que ha estado desproporcionado", esa cuestión "habría que pedírsela a quien ha sido responsable del efectivo".

La portavoz del Govern ha asegurado que desde hace meses se habían producido diversas acciones vandálicas contra comercios del municipio, aunque ha reconocido que desconoce el alcance concreto de esos hechos. "No puedo decir si se ha llegado a rotura de lunas", ha afirmado, insistiendo en que no le corresponde valorar la actuación policial porque hacerlo "sería una negligencia".

Estarellas también ha apuntado que las pintadas han sido en un Bien de Interés Cultural (BIC) y ha defendido que "todos debemos estar de acuerdo en que no se pueden normalizar las acciones contra comercios que llevan a cabo actividades lícitas y regladas". En este sentido, ha reiterado el rechazo del Govern a "cualquier ataque o vandalización" contra establecimientos.

El Govern pide una protesta pacífica

Sobre la manifestación convocada el domingo 26 de julio contra la masificación turística, la portavoz del Ejecutivo ha insistido en que el Govern "siempre defenderá que todas las manifestaciones, realizadas de manera normal, pacífica y respetando las normas de convivencia, son totalmente legales y legítimas".

No obstante, ha evitado pronunciarse sobre si la tensión generada en los últimos días puede favorecer una mayor participación en la protesta. "No sé quién puede ser el responsable o si se está agravando la situación", ha indicado, antes de añadir que esa pregunta "debería trasladarse a la Delegación del Gobierno por si considera que se está tensionando la convocatoria".

En cualquier caso, el Ejecutivo autonómico ha expresado su deseo de que la movilización transcurra "de forma pacífica" y con respeto al mobiliario urbano, al tiempo que ha reivindicado que el Govern ha actuado "con el máximo respeto" ante las protestas pacíficas celebradas hasta ahora.

"Hemos llegado al límite"

Durante su comparecencia, Estarellas ha defendido que el Govern ya está adoptando medidas para contener la presión turística. "Este Govern ha puesto en marcha, de forma valiente, actuaciones para limitar porque hemos llegado al límite del turismo", ha asegurado. La portavoz ha precisado, no obstante, que el objetivo del Ejecutivo no es "decrecer", sino "limitar" el crecimiento, y ha insistido en que todas las reivindicaciones deben desarrollarse "dentro del marco de la convivencia, el respeto y la armonía". "Si alguien ha enrarecido o tensionado la situación, no ha sido el Govern", ha afirmado.

En relación con la detención de las dos activistas, Estarellas ha reiterado que se trata de una actuación de la Guardia Civil sobre la que el Govern no dispone de información detallada. "Ya hemos manifestado que estas actuaciones son de la Guardia Civil y solo podemos expresar nuestro respeto. No conocemos los detalles de la actuación", ha señalado.

Asimismo, ha insistido en el rechazo del Ejecutivo autonómico a "cualquier acto violento o vandálico" contra comercios y ha descartado que el Govern vaya a emprender acciones legales relacionadas con estos hechos. En su lugar, ha hecho "una llamada a la responsabilidad y al seny" y ha concluido que "cualquier actuación debe estar justificada", aunque ha reiterado que corresponde a la Delegación del Gobierno ofrecer las explicaciones oportunas sobre el operativo policial.