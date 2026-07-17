Del GOB a Rufián pasando por los payeses de Mallorca: cascada de reacciones contra la detención de dos activistas en Santa Maria

La detención de dos activistas en Santa Maria por haber hecho varias pintadas en inmobiliarias del municipio ha desatado una cascada de reacciones contrarias a la actuación que llevó a cabo la Guardia Civil. A las críticas que durante los últimos días han llegado desde distintos ámbitos políticos y sociales se ha sumado este viernes el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha denunciado las detenciones a través de un mensaje publicado en la red social X. El tuit, acompañado de una imagen de las dos jóvenes engrilletadas a su llegada a los juzgados de Palma, acumula ya cientos de miles de visualizaciones.

La polémica alcanzó el Congreso de los Diputados después de que MÉS per Mallorca y Podemos registraran sendas iniciativas para pedir explicaciones al Gobierno y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el dispositivo desplegado durante la detención de las dos jóvenes, investigadas por las pintadas realizadas en varias inmobiliarias de Santa Maria del Camí. Ahora, Rufián ha llevado el caso a sus redes sociales y ha asegurado que las activistas fueron "detenidas en Mallorca (y expuestas como terroristas) por denunciar que la acumulación inmobiliaria y el turismo masivo hace que trabajadores del lugar tengan que dormir literalmente en sus coches". El dirigente ha calificado lo sucedido de "una salvajada que ha pasado desapercibida" y ha concluido su mensaje con un: "Que se sepa".

Las reacciones también han continuado desde Mallorca. El GOB ha difundido un comunicado en el que ha pedido no perder de vista "el contexto social, territorial y ambiental" que, a su juicio, se encuentra detrás de estas detenciones. La entidad ecologista considera que la respuesta al creciente malestar social por la crisis de acceso a la vivienda, la masificación turística y la presión sobre el territorio no debería pasar por "el miedo, la intimidación o la represión", sino por abrir un debate sobre las causas de fondo. Además, ha denunciado la "desproporción" en la respuesta institucional y ha defendido que la protesta social constituye una expresión legítima en una sociedad democrática.

En la misma línea, la Asociación de Producción Agraria Ecológica de Mallorca (APAEMA) ha expresado su "profunda preocupación" por el operativo policial. La organización agraria ha considerado difícilmente justificable que unas presuntas pintadas hayan derivado en un despliegue de estas características y en el traslado de las dos jóvenes engrilletadas y expuestas públicamente. Asimismo, ha advertido de que este tipo de actuaciones pueden interpretarse como un mensaje dirigido a quienes participan en los movimientos sociales que cuestionan el actual modelo turístico y ha reclamado que el debate sobre el futuro de Mallorca se afronte desde el diálogo y no desde la intimidación.

La controversia también ha tenido su reflejo en el ámbito municipal. MÉS per Palma ha realizado este viernes una acción simbólica al colgar del balcón de su despacho en el Ayuntamiento una bandera de SOS Residents, igual que la que la Guardia Civil intervino en el domicilio de una de las detenidas y utilizó como uno de los indicios incorporados a la investigación.

La bandera de SOS Residents, colgada del despacho de Més en Cort. / MxM

Paradeta solidaria para la caja de resistencia

Coincidiendo con esta oleada de apoyos, el colectivo Menys Turisme, Més Vida ha instalado este jueves y viernes una paradeta solidaria en la Plaça Nova de Santa Maria del Camí. La iniciativa, abierta a partir de las 21.30 horas, tiene como objetivo recaudar fondos para la caja de resistencia creada para ayudar a sufragar los gastos derivados del procedimiento judicial que afecta a las dos activistas encausadas.