Gabi Esnal estrena los bucles magnéticos de la ITV de Mallorca para personas con discapacidad auditiva: "Nos facilita mucho las cosas"

Gabi Esnal, conductor con una discapacidad auditiva, ha podido pasar esta mañana la ITV de su coche con más facilidad gracias a los nuevos sistemas de accesibilidad instalados en las estaciones de Mallorca gestionadas por el Consell, las primeras de todo el Estado en disponer de este servicio. Beneficiándose de los denominados bucles magnéticos, Esnal ha llevado a cabo la inspección técnica junto a un mecánico sin ninguna complicación, pudiendo escuchar nítidamente las instrucciones del técnico pese al ruido ambiental que había en el taller. "Es un paso muy importante", ha celebrado a su salida.

Los bucles magnéticos, que a partir de ahora estarán disponibles en todas las estaciones de ITV de la isla, son unos productos de apoyo a la comunicación oral que facilitan la recepción del audio tanto en los implantes auditivos como en los audífonos. Los mecánicos llevan un emisor que transmite sus instrucciones a través de un micro que se conecta directamente con los auxiliares auditivos del conductor para facilitar así la comunicación entre ambos y evitar interferencias y molestias derivadas del ruido de los talleres. Estas bombas magnéticas también están instaladas en los mostradores de atención al cliente.

"Ahora las personas con discapacidad auditiva sabemos que disponemos de este recurso y ya desde el primer momento te pega el subidón porque sabes que dejarás de tener esos momentos de ansiedad al venir a la ITV", explicaba Esnal, quien ejemplificaba con situaciones como "que te empiecen a hablar y no entiendes muy bien qué te dicen por el ruido" las complicaciones a las que se enfrentaban los conductores con problemas auditivos.

Además, Esnal también destacaba la importancia de la "cadena de accesibilidad", puesto que en la propia página web para pedir vota en la ITV sale el icono de que disponen del bucle magnético. "Nos facilita muchísimo los trámites. Queda mucho camino, pero estos pequeños grandes pasos nos facilitan las cosas. Vamos dando pasos hacia un mundo más accesible para todas las personas", ha celebrado.

Precisamente, esta mañana el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y consejero de Bienestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez; el consejero de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y la directora insular de Personas con Discapacidad, Maria Francesca Rigo Amengual, han visitado hoy la estación de ITV de Son Oms para conocer de primera mano el funcionamiento de los bucles magnéticos instalados en este servicio público.

"La accesibilidad no es un complemento, sino un derecho. Con actuaciones como esta conseguimos que los servicios públicos sean más inclusivos y garantizamos que las personas con discapacidad auditiva puedan realizar sus gestiones con autonomía, igualdad y dignidad. Seguiremos trabajando para que este modelo de accesibilidad llegue cada vez a más espacios públicos de Mallorca", ha destacado el presidente del IMAS.

Rubio, por su parte ha explicado que "hoy celebramos la implantación de los bucles magnéticos, que ayudarán a las personas con discapacidad auditiva a pasar la inspección con más autonomía que nunca. Estamos muy satisfechos de que las ITV de Mallorca sean pioneras en el ámbito estatal en la implantación de este sistema y de contribuir a la accesibilidad".

En la visita también ha participado ASPAS, entidad de referencia en Mallorca en la atención a las personas con discapacidad auditiva, que asesoró al Consell de Mallorca en la implantación de estos dispositivos y que ha podido comprobar su correcto funcionamiento. La coordinadora de servicios de ASPAS, Magdalena Vanrell, ha asegurado que "Mallorca es, a día de hoy, el único territorio de todo el Estado que dispone de bucles magnéticos instalados en todas las estaciones de ITV. Se trata de una iniciativa pionera que constituye un ejemplo de buena práctica en materia de accesibilidad y, por este motivo, la propondremos ante FIAPAS para que pueda ser reconocida y servir de modelo para otras administraciones".

Reducción de las listas de espera

Por otro lado, Rubio ha aprovechado para explicar la situación de las listas de espera para pasar la ITV en Mallorca: "En las estaciones de Palma II, situada en el polígono de Son Oms; Palma I, situada en el polígono de Son Castelló; Inca y Manacor, la espera es de poco más de una semana, mientras que en Calvià es de solo tres o cuatro días".