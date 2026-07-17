Denuncian el calor "insoportable" en varios centros de salud de Mallorca por la falta de aire acondicionado

En plena ola de calor y con temperaturas que estos días están superando ampliamente los 35 grados en Mallorca, la falta de aire acondicionado en varios centros de salud ha desatado las críticas de usuarios y de la oposición política. Més per Mallorca ha denunciado hoy que al menos 13 centros sanitarios de la isla han estado o continúan sin climatización en las últimas semanas, una situación que, según la formación, está afectando tanto a los pacientes como a los profesionales sanitarios.

La diputada ecosoberanista Marta Carrió ha comparecido frente al centro de salud de Pere Garau, uno de los afectados, para denunciar lo que ha calificado de "dejadez absoluta" del Govern de Marga Prohens en el mantenimiento de las infraestructuras sanitarias. Según ha asegurado, las incidencias con el aire acondicionado se han repetido en este centro desde principios de año, cuando tampoco funcionaba la calefacción.

Més sostiene que los problemas tienen su origen en que el contrato de mantenimiento del IB-Salut caducó hace dos años y medio y todavía no se ha renovado, una circunstancia que, según la formación, está provocando que ahora "afloren los problemas". Carrió ha calificado de "negligente" la gestión del Ejecutivo autonómico y ha reclamado la puesta en marcha inmediata de un nuevo contrato de mantenimiento.

Según la formación, los centros afectados son los de Pollença, ses Salines, Sóller, Alcúdia, Andratx, Binissalem, Porto Cristo, s'Illot, Felanitx, Capdepera, Pere Garau y la Vileta, además del Hospital de Manacor.

Igualmente, las denuncias no llegan únicamente desde la oposición. Hoy mismo, varios usuarios han trasladado a este diario las dificultades provocadas por las altas temperaturas en el centro de salud de Pere Garau. Uno de ellos ha asegurado que a mediodía la tercera planta ha alcanzado los 42 grados y que un paciente ha tenido que ser trasladado a una terraza con sofocos porque "no aguantaba el calor". En su escrito también afirmaba que los profesionales sanitarios se quejaban de las condiciones en las que estaban trabajando y advertía de que todavía quedan dos meses de verano con estas condiciones.

La versión de IB-Salut

Desde el IB-Salut han reconocido las incidencias en Atención Primaria, si bien argumentan que la red sanitaria cuenta con 133 edificios, cada uno con sus propios sistemas de climatización, y aseguran que "las averías se reparan conforme se detectan". Según han indicado, "algunas se solucionan el mismo día y otras requieren más tiempo cuando es necesario sustituir piezas o maquinaria".

El IB-Salut también ha recordado que el Consell de Govern ha aprobado hoy un incremento de 5,7 millones de euros para reforzar durante los dos próximos años el contrato de mantenimiento, con el objetivo de aumentar tanto las tareas preventivas como las correctivas.

Respecto a la situación de estas semanas, IB-Salut atribuye los problemas a la intensidad de la ola de calor. Según explican, con temperaturas exteriores extremadamente elevadas, los sistemas de climatización "trabajan al límite de su capacidad", lo que reduce su rendimiento incluso cuando los equipos no están averiados.

Sobre el caso concreto del centro de salud de Pere Garau, aseguran que las máquinas fueron renovadas a principios de este año y que la incidencia actual afecta principalmente a la red de tuberías, donde la acumulación de sedimentos impide la correcta circulación del agua y bloquea el funcionamiento del sistema. Los técnicos trabajan en la limpieza de las canalizaciones y en la adecuación de la instalación, una actuación que, según el organismo, "podría quedar resuelta en los próximos días". Mientras tanto, IB-Salut asegura que el centro ha incorporado 23 ventiladores y nueve equipos portátiles de climatización para tratar de aliviar las altas temperaturas tanto a pacientes como a profesionales.