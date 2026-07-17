Nueva titulación en Baleares: el CES Felipe Moreno-Nebrija ofrecerá por primera vez el Máster de Medicina de Montaña y Rescate

El CES Felipe Moreno-Nebrija, el centro adscrito a la Universidad Nebrija, ofrecerá el primer Máster de Medicina de Montaña y Rescate que se imparte en las Islas Baleares. El programa contará con 15 plazas por edición y estará dirigido a médicos, enfermeros y profesionales de los servicios de rescate y emergencias.

En total se cursarán 60 créditos ECTS en modalidad híbrida (online y presencial), tal y como ha explicado el centro en una nota de prensa. La selección de los candidatos se realizará valorando su formación académica previa, su experiencia profesional en urgencias o rescate y su formación complementaria específica en montaña o soporte vital. No obstante, el máster reserva un porcentaje de plazas para profesionales no sanitarios vinculados directamente a labores de rescate, como Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM), bomberos o protección civil.

La formación práctica se desarrollará principalmente en la Serra de Tramuntana. El alumnado trabajará técnicas de montañismo, progresión en roca, barranquismo y espeleología cohesionadas con la atención sanitaria. Asimismo, el módulo contará con un programa de formación en nieve en Sierra Nevada, centrado en incidentes de frío extremo y rescate en aludes. Además, prevé una expedición internacional de medicina de expedición en escenarios de gran altitud, con posibles sedes en el Atlas marroquí o los Alpes.

El máster contempla la colaboración de instituciones como el Centro de Simulación del Hospital Son Espases, el Servicio de Emergencias 112 de las Illes Balears, GREIM, GRM Bombers de Mallorca, la Federació Balear d'Espeleologia y la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, reforzando el vínculo del programa con el tejido de emergencias y montaña de las isla.

Al finalizar, el alumnado obtendrá un Máster de Formación Permanente expedido por la Universidad Nebrija. El programa se encuentra en proceso de conseguir la acreditación de la Comisión Internacional de Socorros Alpinos (CISA-IKAR), impartiéndose todas sus líneas formativas bajo sus estándares.