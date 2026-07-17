Baleares se consolida como la comunidad con el alquiler más caro de España: 160 personas compiten por cada vivienda y el precio medio alcanza los 1.678 euros

Baleares continúa afianzándose como el mercado del alquiler más tensionado de España. La comunidad registra el precio medio más elevado del país, con 1.678 euros mensuales, y mantiene una de las mayores presiones de demanda, con 160 personas interesadas por cada vivienda disponible durante los diez primeros días desde que sale al mercado. Los datos, correspondientes al segundo trimestre de 2026 y elaborados por el Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, reflejan un mercado marcado por la escasez de oferta y una competencia cada vez más intensa entre los inquilinos.

El Barómetro del Alquiler, elaborado por el Observatorio del Alquiler e impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, concluye que el mercado español sigue inmerso en un "déficit cronificado" provocado por la combinación de una oferta insuficiente y una demanda que no deja de crecer. En ese escenario, Baleares aparece como uno de los territorios donde el desequilibrio resulta más acusado.

Las Islas no solo lideran el ranking nacional de precios, sino que también figuran entre las provincias con mayor presión sobre el mercado residencial. Solo Barcelona supera a Baleares en número de interesados por vivienda, con 418 personas, mientras que las Islas ocupan el tercer puesto nacional, únicamente por detrás de la capital catalana y Vizcaya.

Diez veces más demanda de la que considera saludable el mercado

El indicador que utiliza el Observatorio del Alquiler mide cuántas personas muestran interés por una vivienda durante los diez primeros días desde su publicación. En el conjunto de España la media alcanza los 143 interesados por inmueble, frente a los 141 registrados hace un año y los 135 con los que terminó 2025. Sin embargo, el dato balear asciende hasta 160 interesados, una cifra que evidencia la enorme competencia existente para acceder a una vivienda en alquiler.

El informe recuerda que un mercado equilibrado debería situarse en torno a 15 personas interesadas por vivienda. Esto significa que Baleares presenta una presión que multiplica por más de diez el nivel considerado normal por los autores del estudio. Por delante únicamente aparece Barcelona, con 418 interesados por vivienda, seguida de Vizcaya, con 196. Tras Baleares figuran Guipúzcoa (153), Álava (144), Valencia (138), Madrid (136) y Zaragoza (133). El Observatorio advierte de que esta competencia refleja que el parque de viviendas disponible resulta claramente insuficiente para absorber la demanda residencial existente.

Baleares vuelve a tener el alquiler más caro de España

Si en presión de demanda Baleares ocupa una de las primeras posiciones nacionales, en precios encabeza claramente la clasificación. El alquiler medio alcanza ya los 1.678 euros mensuales, lo que convierte a las Islas en la provincia más cara de España para vivir de alquiler.

Tras Baleares aparecen: Barcelona, con una renta media de 1.646 euros; Madrid, con 1.637 euros; Guipúzcoa, con 1.485 euros; Málaga, con 1.307 euros, y Vizcaya, con 1.305 euros.

También superan la barrera de los mil euros provincias como Las Palmas, Valencia, Santa Cruz de Tenerife, Álava, Alicante y Navarra. En total, ya son doce provincias españolas las que registran alquileres medios superiores a los mil euros mensuales.

La crisis del alquiler se cronifica

El informe dibuja un panorama poco alentador para los próximos meses. Según sus previsiones, el mercado español continuará perdiendo viviendas disponibles durante 2026, aunque a un ritmo ligeramente inferior al registrado en ejercicios anteriores. Si en 2025 había 683.920 viviendas en oferta, durante el segundo trimestre de este año la cifra ya se habría reducido en 22.927 inmuebles, un descenso del 3,93 %.

Los autores consideran que esta ligera desaceleración no supone una recuperación del mercado, sino únicamente una ralentización de la caída. "La oferta todavía no ha encontrado su suelo", advierte el estudio, que insiste en que la escasez de vivienda residencial continúa siendo el principal problema del alquiler en España.

Un problema estructural

El Observatorio sostiene que el mercado atraviesa un desequilibrio estructural que se ha consolidado durante los últimos años. A su juicio, la moderación observada en el crecimiento de los precios no responde a una mejora del mercado, sino a que muchas familias han alcanzado ya el límite de su capacidad económica para afrontar nuevos incrementos del alquiler.

Los autores consideran que el alquiler continúa consolidándose como la principal vía de acceso a la vivienda, pero alertan de que la oferta residencial no está creciendo al mismo ritmo que la demanda, lo que mantiene una presión constante sobre los precios.

El precio sigue subiendo en toda España

El alquiler medio nacional se sitúa ya en 1.211 euros al mes, frente a los 1.155 euros registrados durante el mismo trimestre del año anterior. Esto supone un incremento interanual del 4,85 %, aunque el Observatorio aprecia una desaceleración respecto a ejercicios anteriores.

No obstante, el estudio insiste en que esta moderación no significa que el problema esté remitiendo. "La vivienda residencial sigue siendo una prioridad absoluta en la agenda social y económica", señala el informe, que considera que los desequilibrios entre oferta y demanda continúan agravándose.

Un mercado cada vez más desequilibrado

El Observatorio concluye que las tendencias registradas durante el segundo trimestre de 2026 previsiblemente continuarán durante el resto del año. Entre sus principales conclusiones destaca que la oferta seguirá disminuyendo, la presión de la demanda continuará aumentando y los precios permanecerán en niveles muy elevados mientras no se impulsen medidas capaces de incrementar el parque de vivienda disponible.

En este contexto, Baleares vuelve a aparecer como uno de los principales exponentes de la crisis del alquiler en España. La comunidad combina el precio más alto del país, una de las mayores presiones de demanda y un mercado en el que acceder a una vivienda resulta cada vez más difícil para residentes y nuevos inquilinos.