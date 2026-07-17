‘5 Formas de Cuidar tu Bienestar’, el proyecto que acerca la prevención de la salud mental a las escuelas de Son Gotleu
El programa, dirigido por la psicóloga Victoria Mesquida Hernando, ha sido premiado con el Premio Montse Gibernau al mejor póster sobre Psicología Clínica en Atención Primaria
La iniciativa busca reducir la aparición de problemas de salud mental en el futuro, mediante cinco hábitos: moverse, relacionarse, observar, descubrir y ayudar
La prevención también puede ser una herramienta clave para cuidar la salud mental. Así lo demuestra ‘5 Formas de Cuidar tu Bienestar’, un proyecto impulsado por la psicóloga clínica Victoria Mesquida Hernando, del Centro de Salud Son Gotleu (IB-Salut), que ha sido reconocido con el Premio Montse Gibernau al mejor póster sobre Psicología Clínica en Atención Primaria durante el XXV Congreso Nacional y VI Internacional de Psicología Clínica, celebrado en Girona.
La iniciativa pone el foco en su papel en la prevención y la promoción del bienestar emocional. En lugar de intervenir cuando ya existen problemas de salud mental, el programa busca fomentar hábitos saludables desde la infancia para reducir el riesgo de que aparezcan en el futuro.
El proyecto se llevó a cabo en colegios de Son Gotleu. A través de actividades dirigidas a alumnado de Primaria y Secundaria, los estudiantes trabajaron cinco hábitos sencillos para cuidar su bienestar: moverse, relacionarse, observar, descubrir y ayudar.
La evaluación, realizada con cerca de 200 alumnos, reflejó una alta satisfacción con la actividad y un impacto positivo de sus efectos. Los participantes aseguraron haber mejorado aspectos como el conocimiento y la expresión de las emociones, las relaciones con los demás y la importancia de pedir y ofrecer ayuda.
Desde la Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC-ANPIR), destacan que este tipo de iniciativas demuestran el valor de incorporar a los especialistas en Psicología Clínica a proyectos comunitarios y preventivos. Además de la atención individual, estos profesionales desempeñan un papel importante en la promoción de la salud mental, especialmente cuando trabajan de forma coordinada con centros educativos y otros recursos de la comunidad.
Según señala la psicóloga Victoria Mesquida, “la Psicología Clínica en Atención Primaria nos permite intervenir antes de que aparezcan los problemas, trabajando junto a escuelas y comunidad para promover el bienestar emocional desde la prevención”.
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