Casi 400 alitanes regresan al mar tras un proyecto pionero para recuperar esta especie en peligro

El proyecto 'Petits Taurons – Acció Stellaris' ha concluido con la liberación de los últimos 30 ejemplares juveniles de alitán (Scyliorhinus stellaris) en el Parque Nacional Marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera, una actuación que eleva a 389 el número de tiburones reintroducidos en el medio natural desde el inicio de la iniciativa.

El programa, impulsado en 2018, se ha consolidado como una de las principales iniciativas europeas para la conservación de los elasmobranquios —el grupo de peces cartilaginosos al que pertenecen tiburones y rayas— mediante la reproducción en cautividad y la posterior liberación de ejemplares juveniles.

Una especie amenazada

El alitán está catalogado como especie en peligro en el Libro Rojo de los Vertebrados de Baleares, por lo que requiere medidas específicas para favorecer la recuperación de sus poblaciones.

Los ejemplares liberados proceden de huevos incubados en el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Cabrera, el Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura (LIMIA) y la Fundación Palma Aquarium.

Desde el inicio del proyecto se han reintroducido 211 alitanes en Cabrera, 60 en la Reserva Marina de la Bahía de Palma, 57 en la Reserva Marina del Toro, 41 en el Parque Natural de sa Dragonera y 20 en la zona de Sóller.

Ocho años de colaboración

La iniciativa comenzó a gestarse en 2018 gracias a la colaboración entre la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y la Fundación Palma Aquarium. Posteriormente se incorporaron Mallorca Preservation, PIM Initiative, Save the Med, Shark Med y la Fundación Marilles, mientras que el Parque Nacional de Cabrera participa activamente en el proyecto desde 2020.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet ha destacado que el proyecto "es un ejemplo de lo que se puede conseguir cuando administraciones, comunidad científica y entidades medioambientales trabajan conjuntamente con un objetivo compartido: proteger nuestro patrimonio natural". Además, ha asegurado que el cierre de la iniciativa "no es un punto final, sino un punto y seguido".

La conservación continúa

La experiencia y el conocimiento científico obtenidos durante estos años servirán ahora para reforzar la estrategia autonómica de conservación de tiburones y rayas, a través del Plan de Conservación Marina y del futuro Plan de Acción para la Conservación de Tiburones y Rayas de Baleares.

Según la Conselleria, el objetivo es "dar continuidad a las actuaciones de conservación de estas especies" y ampliar la colaboración entre administraciones, investigadores y entidades dedicadas a la conservación de la biodiversidad marina.