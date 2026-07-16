Tres personas mueren en una patera rescatada en el sur de Mallorca con otros 23 migrantes a bordo
Un total de 23 subsaharianos fueron rescatados el miércoles a bordo de una patera a 60 millas náuticas al sur de Mallorca, en la que además viajaban otras tres personas que murieron durante la travesía.
Según ha informado este jueves la Delegación del Gobierno, el rescate de la embarcación se ha llevado a cabo con la participación de Salvamento Marítimo, Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Destacamento Fiscal y Fronteras del Puerto de Palma.
Además de los 23 inmigrantes, todos de origen subsahariano, otros tres han perdido la vida durante la travesía y sus cuerpos arrojados al mar, tal y como han explicado al instituto armado algunos tripulantes de la embarcación rescatada.
En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, se han registrado 172 llegadas de pateras con 3.231 inmigrantes en situación irregular.
Durante 2025 arribaron a las islas 7.321 personas en 401 barcas procedentes del norte de África, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior.
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