Los trabajadores del metal de Baleares anuncian cuatro días de huelga

Los trabajadores del sector del metal en Baleares han convocado una huelga de cuatro días, que se iniciaría el próximo día 27 y concluiría el próximo día 30 de julio. La medida afectaría a unos 39.000 trabajadores de este sector productivo.

Esta movilización laboral está respaldada por los sindicatos UGT, USO, CC OO y Fica industria, que están presentes en la mesa de negociación con las dos patronales, Asema y Febame. Ambas partes llevan seis meses negociando la renovación de un nuevo convenio colectivo del sector, pero en estos momentos está en un punto muerto, ya que no se está alcanzando un acuerdo que beneficie a los trabajadores y a los empresarios.

Según explicaron Iñaki Huarte, de CC OO y Roberto Serrano, de UGT, la discrepancia se centra en el denominado complemento de absorción y compensación. Es un complemento que está incluido en la nómina de los empleados del sector del metal y que está incluido en el último convenio colectivo.

Los representantes quieren que este complemento se elimine, porque afirman que es el causante de que los trabajadores no noten la subida salarial que se acuerda con la patronal. Los sindicalistas detallaron que mientras esta subida se aplica en el sueldo base de los trabajadores, los empresarios lo que hacen es bajar este doble complemento, de tal manera que los empleados no notan ninguna subida del sueldo. Los sindicalistas lo que quieren es que se elimine este doble complemento y toda la subida salarial se aplique sobre el sueldo base. De esta manera, los empleados sí notaran que se les ha subido el sueldo.

Sobre estas exigencias la patronal no está dispuesta a aceptarla. Ello explica que la negociación lleva meses paralizada, aunque se mantiene el interés de ambas partes en llegar a un acuerdo para la firma del nuevo convenio colectivo. Mientras que las empresas quieren que este convenio tenga una duración de cuatro años, los trabajadores solo aceptaran un máximo de tres.

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Tras el anuncio de la huelga, esta mañana se ha celebrado un acto de conciliación en el Tamir, para intentar que ambas partes alcancen un acuerdo. De momento no se ha informado del resultado de la negociación, pero los sindicatos han dejado claro que si no se eliminan estos complementos la huelga será una realidad.