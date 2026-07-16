El STEI denuncia que el Govern permita hacer oposiciones sin el catalán: "Ha vuelto el TIL de José Ramón Bauzá de la mano de Marga Prohens y Vox"

'Ha vuelto del TIL de José Ramón Bauzá de la mano de Marga Prohens y Vox' es el subtítulo otorgado al informe presentado esta mañana en las oficinas del sindicato STEI en donde se ha denunciado la "segregación" provocada por el acuerdo firmado entre el Partido Popular y Vox sobre el Plan Piloto de Libre Elección de Lengua y la ausencia de los requisitos del conocimiento del catalán en ciertas plazas públicas.

"Se ha abierto una puerta muy peligrosa. Por primera vez se pueden hacer oposiciones sin ningún tipo de requisito de saber la lengua catalana, cosa que ni José Ramón Bauzá hizo durante su mandato. Consideramos que este hecho es especialmente grave. La Administración es un servicio público y lo que hace esta medida es reducir los derechos de los ciudadanos que optan por utilizar el catalán en la Administración", ha cargado contra el Govern Magdalena Obrador, la portavoz del STEI en Administración Autonomica.

Por otra parte, Carles Cabrer, el secretario de normalización lingüística del STEI, ha sido más tajante con esta imposición: "Las lenguas no desaparecen por arte de magia. Estas desaparecen cuando se hacen inútiles. El objetivo del PP y Vox en Baleares es aniquilarnos como pueblo".

Las palabras del informe

El Govern presenta el 'Plan Piloto Voluntario de Libre Elección de Lengua' como un mecanismo de ampliación de la libertad de las familias a la hora de elegir en qué idioma sus hijos serán formados. No obstante, el informe defiende que se "esconde un voluntad de segregación lingüística clara a los alumnos" y que supone "una alteración profunda de los principios de cohesión social que han inspirado el sistema educativo balear de las últimas décadas".

El STEI asegura que la cuestión lingüística va más allá de una elección. "La cuestión lingüística en el ámbito de la enseñanza no se limita a una simple decisión entre dos lenguas con el mismo grado de presencia, sinó que implica tener en cuenta las desigualdades históricas existentes entre el catalán y el castellano. La primera es una lengua minorizada de manera que el sistema docente es el que se ha hecho cargo de ofrecer un equilibrio destinado a que todos los alumnos obtengan una competencia plena en ambos idiomas".

Asimismo, el documento también acusa al Govern de aplicar una "opción ideológica" al suprimir el requisito del conocimiento del catalán en la convocatoria de plazas docentes para interinos y funcionarios de carrera, cumpliendo con una "reducción progresiva de la presencia institucional de la lengua propia".

Paralelamente, los mandatarios también han eliminado este requerimiento lingüístico del acceso a determinados puestos de trabajo pertenecientes a la Administración como es en servicios del CAIB, sevicios en el ámbito sanitario o, incluso de la mano del Cort, en la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Las justificaciones del Govern de Prohens

En primer lugar, el Ejecutivo autonómico defiende las medidas aplicadas en los profesionales alegando la necesidad de cubrir plazas vacantes por la falta de personal docente en determinadas especialidades de dificil cobertura. Sin embargo, el texto presenta que "numerosos representantes de la comunidad docente señalan que el déficit de profesionales se debe a factores esctructurales como el elevado coste de la vivienda, la precariedad en diferentes destinaciones o las dificultades de conciliación que presenta la realidad insular".

Acerca las normas destinadas a las ocupaciones relacionadas con la delegación autonómica el órgano central de las Islas Baleares se justifica exponiendo que esta decisión se toma para "facilitar la cobertura de los servicios esenciales", según apunta el documento. Por el contrario, el texto del STEI demuestra que los factores estructurales siguen siendo la principal causa de falta de personal.