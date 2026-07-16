Mallorca
Estos son los únicos nueve lugares oficiales de Mallorca para ver el eclipse
Estarán ubicados en siete municipios diferentes de la isla: Palma, Calvià, Llucmajor, Algaida, Felanitx, Porreres y Petra
Mallorca ya cuenta con sus zonas de observación oficiales. Son nueve lugares repartidos en siete municipios diferentes de la isla para ver el eclipse en las mejores condiciones: Palma, Calvià, Llucmajor, Algaida, Felanitx, Porreres y Petra.
Aforo aproximado de 300.000 personas en Baleares
En todo el archipiélago, el total es de 26 puntos con un aforo aproximado de 300.000 personas aunque todavía trabajan en "ajustar la cifra", confirma Pablo Gárriz el director de Emergencias e Interior de Baleares.
Buena visibilidad, accesibilidad y capacidad de acogida
"No buscábamos únicamente los lugares desde los que mejor se viera el eclipse, sino aquellos espacios que reunieran todas las condiciones necesarias para que los ciudadanos pudieran observarlo con seguridad", señala Gárriz.
Por ello, las Zonas Oficiales de Observación (ZOO) se han seleccionado atendiendo a tres grandes criterios: la visibilidad del fenómeno, la accesibilidad y la capacidad de acogida, teniendo en cuenta también la posibilidad de actuación de los servicios de emergencia.
Siete municipios en Mallorca
Los lugares habilitados son: Maioris, Aparcament MA-3220 (Petra), de Maioris a Tolleric, campo de fútbol de Pina, campo de fútbol de Algaida, playa de Santa Ponça, ronda de Porreres, Playa de Palma y circuito de Son Matamoros.
Además, han repetido el mismo mensaje desde hace meses: "La mejor forma de disfrutar del eclipse es evitar desplazamientos innecesarios".
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