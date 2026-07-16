Los residuos de Ibiza llegan a Mallorca tras meses de retrasos y un último contratiempo

Después de meses de aplazamientos, cambios de calendario y un sinfín de contratiempos, los primeros residuos procedentes de Ibiza emprendieron finalmente este miércoles por la noche su viaje hacia Mallorca. El traslado, que debía marcar el inicio del plan piloto acordado entre los consells de Ibiza y Mallorca para tratar parte de la basura pitiusa en la planta incineradora de Son Reus ante el agotamiento de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa, estuvo a punto de volver a frustrarse por un nuevo imprevisto: la inmovilización del buque encargado del transporte por parte de la Capitanía Marítima. Superadas las deficiencias detectadas durante una inspección, el operativo pudo reanudarse y, ya entrada la noche, el carguero puso rumbo a Palma, donde llegó alrededor de las dos la madrugada de este jueves.

La salida del Al Andalus Express, de Baleària, estaba prevista para las seis de la tarde desde el puerto de Ibiza. Sin embargo, tal y como desveló Diario de Ibiza, del mismo grupo editor que Diario de Mallorca, una inspección realizada por la Capitanía Marítima detectó diversas deficiencias relacionadas con la seguridad del buque y con la prevención de la contaminación marina, lo que obligó a ordenar su inmovilización temporal.

El capitán marítimo de Ibiza y Formentera, Luis Gascón, explicó durante la tarde que el barco no podría abandonar el puerto hasta que la naviera acreditara la corrección de todas las incidencias detectadas. Finalmente, Baleària subsanó los problemas señalados y recibió la autorización para retomar la operativa.

Fue pasadas las nueve y media de la noche cuando comenzó el embarque de los cinco camiones cargados con unas 120 toneladas de residuos urbanos embalados, culminando así una jornada marcada por la incertidumbre y acumulando más de tres horas de retraso respecto al horario inicialmente previsto para zarpar. Pedro Bestard, vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y conseller insular de Medio Ambiente, e Ignacio José Andrés Roselló, conseller del Departamento de Gestión Ambiental de Ibiza, supervisaron personalmente todo el proceso.

Tras navegar entrada ya la noche, el Al Andalus Express llegó al puerto de Palma en la madrugada de este jueves tras aproximadamente más de cuatro horas de trayecto. Desde allí, los cinco camiones iniciaron de inmediato el trayecto hasta las instalaciones de Tirme, donde la carga comenzó a ser tratada, dando así el pistoletazo de salida al operativo.

Primera acción de la Plataforma contra el traslado

Alrededor de las ocho y media de la tarde de ayer, la Plataforma contra el traslado de residuos de Ibiza, formada por hasta 17 asociaciones vecinales y ecologistas, llevaba a cabo su primera acción simbólica coincidiendo con la fecha de arranque del operativo.

Conformada por entidades como el GOB, Terraferida o la Associació de Veïns de Son Sardina, más de una decena de integrantes de la Plataforma se concentraron cerca de la planta de Tirme con pancartas en las que exhibían el mensaje de "No a la importació de residus". La acción la encabezaron en su mayoría vecinos de Son Sardina que critican y cuestionan el impacto que el traslado de residuos pueda tener sobre el barrio y sus habitantes.

Imagen de la acción simbólica celebrada ayer por la Plataforma contra el traslado de residuos. / DM

Tal y como ya explicaron durante la presentación de la organización la semana pasada, la Plataforma considera que "este proyecto carga sobre todos los habitantes de Mallorca la mala gestión y el fracaso del Consell de Ibiza" y alerta del riesgo de accidentes y vertidos, del incremento de las escorias y cenizas generadas por la incineración de la basura y del riesgo de colapso del depósito de seguridad de Mallorca, entre otros asuntos.

Cabe recordar, además, que el GOB presentó un recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación del contrato para el transporte de los desechos entre ambas islas. La organización ecologista considera que el procedimiento empleado para adjudicar el servicio presenta irregularidades y confía en que la vía judicial contribuya a frenar un proyecto que, según denunciaron, supondrá un incremento de los impactos ambientales y económicos derivados de la incineración en Son Reus.