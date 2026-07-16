Empieza la prueba piloto para el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca

Este miércoles comienza oficialmente la prueba piloto del plan de traslado de basuras a la planta incineradora de Son Reus, en Mallorca, con el fin de alargar la vida útil del vertedero de Ca na Putxa, en Ibiza, al que le quedan alrededor de dos años. El plan contempla la compactación y embalaje de residuos para su transporte en camiones hasta el puerto de Ibiza, donde el navío 'Al Andalus Express' se encargará de trasladarlos hasta Mallorca. Esta noche ha zarpado ya con 150 toneladas de residuos.

Incidencia de seguridad

El complejo operativo de este miércoles ha estado marcado por una incidencia que inmovilizó en el puerto de Ibiza el buque 'Al Andalus Express'. El capitán marítimo de Ibiza y Formentera, Luis Gascón, ha declarado a Diario de Ibiza que el barco estuvo retenido en uno de los muelles del puerto de Ibiza debido a "deficiencias graves que afectan a la seguridad", sin entrar en más detalles, y adelantó que el traslado se realizaría "cuanto antes". El conseller del Departamento de Gestión Ambiental, Ignacio José Andrés Roselló (del PP), afirmó que no había tenido ninguna comunicación oficial acerca del incidente y que seguiría "el itinerario marcado" hasta el momento. Tras subsanar la incidencia durante la tarde del miércoles, el 'Al Andalus Express' ha zarpado con tres horas y media de retraso sobre lo previsto.

Supervisión institucional

Roselló, junto con el conseller de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, de Vox, han supervisado personalmente este miércoles en el vertedero de Ca na Putxa el proceso de selección, embalaje y transporte en camiones de los residuos. Bestard, que hace poco más de un año se oponía por completo a la posibilidad del traslado de residuos a Mallorca, ha cargado contra los grupos de izquierda en la oposición del Consell de Mallorca por posicionarse en contra del envío de residuos. "El PSOE en Ibiza está a favor de que se lleven los residuos a Mallorca, y la jefa de la oposición [del Consell de Mallorca] dice que 'en Mallorca son residuos y en Ibiza son mierda'", en referencia a las palabras de la socialista Catalina Cladera, quien calificó así los residuos provenientes de la pitiusa mayor. "En 2019 la izquierda aprobó llevar los residuos de Menorca e Ibiza a Mallorca, y ahora que se ha conseguido esta gesta, están en contra", incidió Bestard.

Frecuencia y tonelaje de los envíos

En cuanto a las molestias que este operativo de siete camiones diarios podrían acarrear, Bestard trató de dimensionar el problema: "Cada día en [la planta incineradora de] Tirme entran 780 camiones. Si entran siete camiones más es como si pasaran por delante de tu casa siete coches más, no te das cuenta. Es un 1% de los camiones que entran a Tirme". En cuanto a tonelaje de residuos, aclaró que se espera que naveguen hasta Mallorca alrededor de 3.500 toneladas de residuos al mes. "En Tirme quemamos 50.000 toneladas cada mes. 700.000 toneladas en el año. Lo que produce Ibiza es lo que Mallorca produce en el mes de febrero".

Roselló cifró en unas 150 toneladas el peso del primer envío. "En principio enviaremos entre cinco y siete plataformas. Cada bala pesa aproximadamente una tonelada, hasta 24 toneladas, multiplicado por cuatro o cinco plataformas", calculó Roselló.

Confirmó que los envíos se realizarán de lunes a viernes a las 18 horas para llegar a Mallorca durante la noche y afectar lo menos posible al tráfico de la isla. "En un principio enviaremos siete plataformas, máximo ocho, pero todo depende un poco de cómo está funcionando la planta, de cómo estamos produciendo residuos, el embalaje...", enumeró Roselló. "Unos días enviaremos cuatro y otros días ocho, es un plan piloto que ajustaremos en el futuro", resumió.

El conseller no dio una cifra exacta acerca de la vida útil real que le queda al vertedero y puntualizó que su fecha final estará determinada por la capacidad de los ibicencos de reciclar mejor. "Estamos haciendo un plan de choque para intentar que se acaben tirando menos fracciones de residuos", lo que podría aumentar significativamente la cantidad de residuos reutilizados y alargaría la vida del vertedero.

La prueba piloto

En el Área Ambiental de Ca na Putxa, los residuos a trasladar provienen del contenedor gris del rechazo. Los residuos son compactados, embalados y tratados con productos químicos contra el mal olor y las plagas de insectos. Luego, esos bloques de residuos se transportan en camiones hasta el puerto de Ibiza, donde un barco se encarga de llevarlos hasta Mallorca para ser incinerados en la planta de Son Reus. Este miércoles salió el primer envío de siete camiones hacia el puerto, donde se encontraba inmovilizado el barco que habría de transportarlos: el 'Al Andalus Express'. El buque permaneció varias horas paralizado en el puerto hasta subsanar una incidencia de seguridad, según confirmó Capitanía Marítima de Ibiza y Formentera.

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Para el futuro, el Consell de Ibiza analizará en qué puntos ha fallado el plan piloto para poder hacer los ajustes pertinentes. Respecto a los motivos que mantuvieron paralizado al 'Al Andalus Express', el capitán marítimo Luis Gascón indicó que se trata de "convenios internacionales" relacionados con la seguridad marítima y la prevención de la contaminación. Gascón puntualizó que la naviera Baleària, encargada del traslado, "ha colaborado en todo" y por la noche el navío pudo continuar su actividad con normalidad.