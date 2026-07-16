PSOE y MÉS critican las "improvisaciones" en el inicio del traslado de residuos de Ibiza a Mallorca tras las incidencias del primer envío

La oposición ha redoblado este jueves sus críticas al plan piloto de traslado de residuos de Ibiza a Mallorca después de que el primer envío sufriera un retraso por la inmovilización temporal del buque por parte de Capitanía Marítima, que detectó deficiencias de seguridad que tuvieron que ser subsanadas antes de autorizar la salida. Finalmente, el transporte pudo completarse y los residuos llegaron a la planta de Son Reus. Tanto el PSIB como MÉS per Mallorca consideran que lo ocurrido en la primera jornada refuerza las dudas que ya habían expresado sobre la seguridad, la transparencia y el modelo de gestión impulsado por los consells de Mallorca e Ibiza.

Desde MÉS per Mallorca, la formación ha reclamado la publicación de todos los informes técnicos que avalan el proyecto y ha exigido explicaciones sobre las incidencias registradas durante el estreno del plan piloto. La portavoz ecosoberanista en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha considerado "especialmente grave" que se produjeran problemas después de que el PP hubiera presentado la iniciativa como "plenamente planificada".

Perelló ha reclamado que se hagan públicos los informes técnicos, que se detalle qué ocurrió durante el primer transporte y que se informe de cualquier incidencia que se produzca a lo largo del proyecto. A su juicio, los problemas registrados el primer día demuestran que las dudas planteadas por su formación estaban justificadas y que "cuando se transportan miles de toneladas de residuos entre islas no puede haber improvisaciones".

La formación también ha reiterado su rechazo a presentar el traslado como un ejercicio de solidaridad entre islas, al considerar que ayudar a Ibiza pasa por resolver sus problemas de gestión de residuos y no por trasladarlos a Mallorca. Asimismo, ha mostrado su preocupación por que la prueba piloto pueda convertirse en un cambio estructural del modelo de gestión de residuos en Baleares y ha lamentado que todavía no se haya materializado la rebaja de la tasa de tratamiento de residuos anunciada por el PP.

Por su parte, el PSIB ha ido un paso más allá y ha reclamado la suspensión cautelar del plan piloto hasta que las administraciones implicadas completen las auditorías, inspecciones e informes que, a su juicio, permitan garantizar la seguridad del operativo. La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha asegurado que Mallorca "no quiere ser el vertedero de Ibiza" y ha atribuido la necesidad del traslado a la gestión de residuos realizada por el Consell de Ibiza. Además, ha denunciado una "falta absoluta de transparencia" durante toda la tramitación del proyecto y ha criticado la ausencia de explicaciones por parte del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Cladera ha señalado que la inmovilización temporal del barco evidencia que se trata de un proceso "delicado, peligroso y falto de controles suficientes" y ha advertido de que la normativa aprobada podría permitir que una iniciativa presentada como temporal se prolongue durante años, hasta que Ibiza disponga de un nuevo Plan Director de Residuos.

Los socialistas también han mostrado su preocupación por el impacto que tendrá el transporte sobre Palma. El portavoz municipal, Xisco Dalmau, ha afirmado que más de 35.000 vecinos, especialmente de Son Sardina y la Garriga, se verán afectados por el incremento del tráfico de camiones, además de por el aumento de ruidos y olores. Por ello, el grupo socialista llevará al pleno municipal una iniciativa para reclamar una comisión de seguimiento con participación vecinal y exigir que el traslado se realice con las máximas garantías de seguridad.

El PP defiende que las incidencias demuestran que el sistema funciona

Frente a las críticas de la oposición, el PP ha sostenido que las incidencias detectadas durante el primer traslado ponen de manifiesto precisamente que el sistema de control funciona de forma permanente. La portavoz del grupo popular en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha defendido que la puesta en marcha del plan piloto se ha desarrollado "de manera impecable, con responsabilidad y bajo las máximas garantías ambientales y técnicas". En este sentido, ha asegurado que el proyecto dispone de cobertura legal, informes técnicos favorables y todas las garantías necesarias para proteger el medio ambiente y la calidad de vida de los mallorquines.

Riera ha destacado que las deficiencias detectadas fueron corregidas "en tiempo récord" y ha subrayado que ese es precisamente el objetivo de una prueba piloto: comprobar el funcionamiento del sistema, detectar posibles aspectos de mejora y corregirlos de forma inmediata. La portavoz popular también ha insistido en que los residuos que llegan a Mallorca corresponden únicamente a la fracción de rechazo, viajan compactados y embalados, por lo que, según ha defendido, no generan olores, dispersión de residuos ni afecciones ambientales. Asimismo, ha minimizado el impacto del operativo sobre el tráfico al señalar que el convenio prevé un máximo de siete camiones diarios entre semana, frente a los cerca de 750 vehículos que acceden cada día a las instalaciones de Son Reus.

Por último, Riera ha acusado al PSIB de mantener un discurso contradictorio al criticar la aplicación de una Ley de Residuos y de un Plan Director que, según ha recordado, fueron aprobados durante gobiernos socialistas.