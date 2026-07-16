Dos millones de personas en Baleares para el día del eclipse: "Lo más fácil hubiera sido prohibirlo todo"

Más de dos millones de personas estarán en Baleares el próximo 12 de agosto, el día en que el archipiélago vivirá el esperado eclipse total de Sol. Sin embargo, el Govern asegura que no espera un incremento significativo de presión sobre las islas respecto a cualquier otro agosto. El gran reto, admiten, no es cuánta gente habrá, sino desde dónde decidirá contemplar el fenómeno la población.

La incertidumbre es saber por dónde se moverá la población

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, explica que los datos recopilados junto a la Federación Hotelera, Habtur, el sector turístico y AENA no reflejan una llegada extraordinaria de visitantes. "Los datos que manejamos no muestran un incremento significativo en comparación con el agosto del año pasado. Son cifras similares y uno de los trabajos que hemos hecho ha sido monitorizar estos datos para dimensionar el dispositivo", afirma.

La principal incertidumbre, según el director general de Emergencias e Interior de Baleares, Pablo Gárriz, reside en el comportamiento de la población durante las horas previas al eclipse. "No somos capaces de dimensionar un operativo conjunto porque no sabemos por dónde se va a mover la población", reconoce. "Tenemos unas estimaciones máximas de ocupación en determinados puntos y diseñamos los operativos para garantizar la respuesta, el control y la seguridad en esos lugares, además del resto de puntos críticos del territorio", añade.

"Nunca hemos dicho desde dónde ver el eclipse"

El Govern insiste en que las Zonas Oficiales de Observación (ZOO) no pretenden concentrar a toda la población, sino ofrecer espacios seguros y atractivos para quienes decidan acudir a ellas. "Nunca hemos dicho desde dónde tiene que verse el eclipse. Se puede contemplar desde infinitos puntos. Como administración, nuestro criterio es la seguridad", sostiene Estarellas, quien pone en valor la página web oficial del eclipse como principal herramienta para ofrecer información fiable a residentes y visitantes.

Elegir libremente el lugar para contemplarlo

Pablo Gárriz defiende que el Ejecutivo ha optado por buscar un equilibrio entre la seguridad y la libertad de elección de la ciudadanía. "Lo más fácil hubiera sido prohibirlo todo. Haríamos un flaco favor a la sociedad generando un problema donde no lo hay. Lo que hacemos es ofrecer alternativas para que cada uno decida libremente desde dónde quiere vivir el eclipse, siempre con información fiable y con las condiciones de seguridad necesarias", concluye.

El operativo previsto combinará esas Zonas Oficiales de Observación con dispositivos específicos en los puntos considerados de mayor riesgo y afluencia, mientras el resto del territorio continuará siendo accesible para que cada persona pueda contemplar el eclipse desde el lugar que considere más adecuado, en un equlibrio entre la libertad personal con soluciones que garantizan unas condiciones de seguridad para la población.