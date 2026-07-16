Més per Mallorca pide explicaciones a Marlaska por la detención de dos activistas antiturismo: "Están persiguiendo una ideología"

El diputado de Sumar-Més en el Congreso, Vicenç Vidal, ha registrado una solicitud para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, comparezcan en la Comisión de Insularidad para dar explicaciones sobre la detención de las dos activistas acusadas de vandalizar cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí.

En un comunicado, Vidal ha calificado los hechos de "extraordinaria gravedad" al considerar que suponen una "vulneración" de derechos fundamentales y un intento de "criminalizar" un movimiento social vinculado a la defensa del territorio y la lucha contra la turistificación.

"El derecho a la protesta es un pilar básico de cualquier democracia. Lo que no puede pasar es que detengan a activistas por defender el territorio y denunciar los efectos devastadores de la turistificación mientras los responsables de la especulación continúan actuando con total impunidad", ha afirmado el diputado.

Con la comparecencia de Grande-Marlaska, Més pretende que el ministro explique los motivos que justificaron las detenciones, qué protocolos policiales se aplicaron y si durante la actuación se respetaron las garantías legales y los derechos de las dos mujeres, que quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial.

En cuanto a la comparecencia de la secretaria de Estado de Turismo, Vidal ha sostenido que el debate debe ir "mucho más allá de la actuación policial" y centrarse en las políticas que, a su juicio, favorecen los intereses del "capital especulativo" vinculado a la turistificación. "Es profundamente preocupante que, ante este conflicto social, la respuesta del Estado sea perseguir a las activistas en lugar de cuestionar los intereses económicos que se enriquecen a costa de los derechos de la ciudadanía", ha añadido.

En un comunicado, Més per Mallorca ha denunciado que el Gobierno está "persiguiendo a personas por una ideología concreta" y ha calificado de "auténtica vergüenza" las detenciones practicadas este miércoles por la Guardia Civil, al considerar que responden a la "función represora" del Estado.

El coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha criticado la actuación de la Guardia Civil y ha asegurado que, en casos de pintadas, el procedimiento habitual consiste en citar a los investigados para declarar ante el juez y, en su caso, imponer una sanción económica, en lugar de proceder a su detención.

En este sentido, ha reprochado que los agentes acudieran al domicilio de las dos jóvenes para detenerlas, esposarlas y mantenerlas arrestadas durante toda la jornada antes de quedar en libertad. A su juicio, se trata de una actuación que "nunca se había visto" en democracia y que constituye "un aviso a navegantes dentro de la ola represiva que vivimos".

Apesteguia ha afirmado que con estas detenciones el Estado pretende "escarmentar" a quienes participan en las movilizaciones contra la turistificación y lanzar el mensaje de que las fuerzas de seguridad actuarán para "garantizar el statu quo". "Son detenciones inaceptables desde el punto de vista democrático porque persiguen a personas por una ideología concreta. La democracia debe garantizar que la policía no venga a buscarte a casa por tu ideología", ha concluido.