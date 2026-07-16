La Guardia Civil criminaliza el movimiento antiturístico de Mallorca por su recomendaciones en el manual del 26-J

El atestado elaborado por la Guardia Civil, redactado tras la detención de las dos jóvenes activistas por los daños ocasionados en cinco inmobiliarias de Santa Maria, criminaliza el movimiento social que se creado para denunciar el exceso de turistas en Mallorca y los daños para la población residente que ha conllevado el éxito de la industria turística. Los investigadores han analizado a fondo, sobre todo en las publicaciones que aparecen en las redes sociales, del movimiento “Menys turisme, més vida”, que ha organizado la protesta para el próximo día 26 de julio en Palma.

Los investigadores relacionan este movimiento social contra el exceso de turistas con la agrupación política Arran. Se trata de la asamblea mallorquina de la agrupación juvenil independentista. Se han analizado sus redes sociales, donde el movimiento se define como “independentista, socialista, feminista y revolucionaria”. Su plataforma digital cuenta con 3.000 seguidores y los investigadores de la Benemérita destacan que hay “numerosos vídeos” en los que se insta a defender la lengua, la cultura y la tierra mallorquina, “promoviendo la realización de actos revolucionarios no violentos”. Entre las publicaciones que se destacan en el atestado policial se cita un vídeo que publicita su creación y el acto de presentación del día 27 de febrero del año. En estas grabaciones “hacen referencia a que nuestra respuesta es clara” y los investigadores destacan las imágenes en las que aparecen individuos encapuchados, pintando fachadas de comercio y tirando piedras. También hay vídeos de jóvenes rompiendo lunas de vehículo y quemando una bandera española.

El atestado también analiza la repercusión que está teniendo la plataforma ciudadana “Menys turisme, més vida”, que relaciona con asociaciones ecologistas, vecinales y sindicatos colectivos y sociales de toda la isla. Sus redes sociales cuentan con 9.000 seguidores y se detalla que el movimiento ha nacido con el objetivo de poner límites al turismo en Mallorca.

FOTO: Ana B. Muñoz | VÍDEO: Ana B. Muñoz / Guardia Civil

Aunque no se cuestiona la filosofía de dicho movimiento, el atestado sí criminaliza las actuaciones que se pretenden llevar a cabo, con motivo de la manifestación del 26-J. Y en concreto se refiere la Guardia Civil al llamado manual de acción contra la turistificación, que se ha presentado bajo el lema “hazlo tu también”, que ha provocado tanta crítica por parte de los políticos y de los empresarios.

Como el atestado va dirigido al juez, se detalla que el manual de Menysturisme recomienda a la acción directa no violenta contra los establecimientos turísticos y se incluye una serie de recomendaciones para los activistas. Así, por ejemplo se detalla que se debe identificar el objetivo y la zona donde se debe actuar. Es necesario controlar las cámaras de seguridad para evitarlas y hay que conocer el recorrido para huir si aparece el personal de seguridad. Cada activista debe tener claro lo que tiene que hacer en cada acción, y se recomienda vestir con ropa oscura y poco identificable, tapando la cara y los rasgos identificativos. También propone el manual “ser creativo”, sobre todo de noche, “decorando las fachadas y soltar toda la rabia”. Se aconseja utilizar pintura y se debe bloquear los paneles de los pisos turísticos.

La Guardia Civil ha confirmado que este movimiento cuenta con el apoyo de once grupos sociales, que defienden la misma teoría sobre los perjuicios que está provocando el exceso de turistas. Estos grupos están repartidos por las localidades de Palma, Santa Maria del Camí, Alcúdia, Manacor, Sineu y Esporles. Algunos de estos movimientos cuentan con redes sociales propias.