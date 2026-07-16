La Guardia Civil acusa a las dos activistas antiturismo de formar parte de un grupo criminal

Un mes ha durado la investigación de la Guardia Civil, que ha concluido con la detención de dos jóvenes de Santa Maria, que están acusadas de participar en el acto de causar daños en cinco inmobiliarias de esta localidad, dentro de la campaña para denunciar el exceso de turismo en la isla de Mallorca. Los investigadores sostienen que las dos mujeres, que quedaron en libertad tras ser presentadas ante el juez, aplicaron el manual antiturista que se ha propuesto de cara a la manifestación por la masificación que se va a celebrar en Palma le próximo día 26 de julio. Los investigadores acusan a ambas activistas, entre otros delitos, de formar parte de un grupo criminal.

Los investigadores sitúan los hechos que han justificado esta polémica detención en la noche del pasado día 31 de mayo. Seis personas, vestidas con ropas oscuras y con el rostro tapado, cometieron pintadas en los escaparates de cinco inmobiliarias de Santa Maria, situadas en diferentes ubicaciones, y también introdujeron pegamento en las cerraduras de los negocios. El movimiento “Menys Turisme, més vida” acusa al negocio inmobiliario de provocar que los precios de las viviendas en Mallorca se hayan disparado y que impidan a los residentes poder adquirir una casa para poder vivir. En uno de los negocios los autores de esta acción vandálica, que forma parte de una acción de protesta social, también rompieron las cámaras de grabación. En realidad solo destrozaron una de las cámaras, ya que la otra fue la que captó las imágenes de los seis jóvenes mientras realizaban las pintadas. Estas imágenes ha facilitado la identificación de tres de ellos. Además de las dos mujeres detenidas, se ha identificado a otro joven de la localidad. No se le ha detenido porque se encuentra en el extranjero, según han podido comprobar los investigadores.

El atestado detalla que los sospechosos han actuado, supuestamente, siguiendo el patrón marcado en el manual que se publicó la pasada semana, denominado “acción directa no violenta”. Un manual que aconseja actuar contra todo tipo de intereses turísticos, incluyendo las inmobiliarias. Una acción que debe realizarse tapándose la cara con prendas, realizar pintadas con aerosoles y bloquear las cerraduras con adhesivo. De allí, que los investigadores aseguran que las detenidas habrían seguido dichas recomendaciones en las actuaciones contra las inmobiliarias de Santa María, lo que demostraría, a su juicio, que fue una actuación "premeditada y coordinada".

Si bien en la cámara de la inmobiliaria los seguidores de este movimiento antiturístico aparecen con los rostros cubiertos, los investigadores recurrieron a otros puntos de grabación. En concreto se visualizaron las cámaras del paso a nivel que están ubicadas en la calle Coenegra de Santa Maria. En estas grabaciones aparecen dos jóvenes con el rostro al descubierto, y la Guardia Civil las relaciona con las actuaciones contra las inmobiliarias porque coinciden con las ropas que llevaban algunas de las encapuchadas. En concreto, los investigadores se refieren a un pantalón y unas zapatillas de color negro, así como una mochila de color rosa que aportaba una de ellas.

Siguiendo con el análisis de estas grabaciones la Guardia Civil localizó a un vehículo de color gris, que fue utilizado por las sospechosas. El coche estaba aparcado.

También se recurrió al visionado de las cámaras del Ayuntamiento de Santa Maria y de esta manera se encontró a una de las sospechosas, que al ser localizada por la Guardia Civil llevaba las mismas ropas que el día que se cometieron los hechos. Se identificó a la titular del coche y se localizó su lugar de residencia. En su casa, sobre la puerta principal, apareció una pancarta bajo el lema “Sos residents, stop overtourisme”, lo que demostraba que la sospechosa simpatizaba con este movimiento social.

Los investigadores, además de realizar un seguimiento de la sospechosa, se analizó su perfil en las diferentes redes sociales. De esta forma se logró identificar a su supuesta cómplice, que también fue seguida por los investigadores hasta que fue detenida. Tambien reside en la localidad de Santa Maria. Ambas jóvenes están acusadas de pertenencia a “grupo criminal, un delito de daños contra el patrimonio histórico y otro delito de daños”.

Los agentes intervinieron en el domicilio de las activistas las prendas que supuestamente vestían el día de los hechos. También se les ha intervenido el teléfono móvil, que está siendo analizado para comprobar si aparece alguna grabación que pudiera comprometerlas.

Las dos activistas fueron trasladadas el pasado miércoles al juzgado y bajaron del vehículo policial esposadas. Fueron asistidas por el experto abogado penalista Josep de Luis, que les aconsejó no declarar. El juez decretó su libertad, a la espera de que continúa la investigación.