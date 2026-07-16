Un grupo de jóvenes limpian la Playa de Can Pere Antoni y buscan apoyo para continuar: "Hemos comenzado en Palma, pero nos encantaría poder llegar a otras partes"

Gavriel, Sergio y Paola son tres jóvenes venezolanos que se han propuesto darle una nueva cara a la Playa de Can Pere Antoni. Su motivación les ha llevado a llenar 9 bolsas de basura en el rincón de la Playa de Gesa y desean continuar con esta iniciativa, pero la falta de fondos se lo impide.

"Queremos hacerlo por el medio ambiente, para mantener las playas limpias. Cuando limpiamos la playa, cambió radicalmente", explica Gavriel como portavoz del grupo. La idea comenzó a tomar forma hace tres semanas tras observar la cantidad de desechos que se hallaban en la zona. Además de contemplar a varias aves heridas por los residuos.

"Hemos visto gaviotas a las que les faltaba una pata. La gente no colabora dejando tanta basura en las playas. Queremos cambiar eso", pone de manifiesto el joven.

Las bolsas de basura recogidas el pasado lunes. / .

Sin embargo, para cumplir con los objetivos necesitan un apoyo económico y social, ya que dos de estos jóvenes residen en la isla desde hace 6 meses y el tercero desde hace un mes. "No hemos podido seguir porque no contamos con presupuesto, ya que ahora no disponemos de un empleo. Hemos comenzado en Palma porque vivimos aquí, pero nos encantaría poder llegar a otras partes. Para ello, necesitamos sumar más personas y que se nos proporcionen bolsas, rastrillos y guantes", cuenta Gavriel.

En la primera batida, realizada el pasado lunes, varios kilos de basura fueron retirados en los cuales se encontraron botellas de vidrio, envases de plástico e incluso algún zapato.

Asimismo, la iniciativa no termina en la recogida de los desperdicios, sino que también instan a las autoridades a ubicar más basuras para poder mantener estos espacios naturales limpios y cuidados.

Para colaborar en la iniciativa, se puede contactar con el número de teléfono +34 742 08 85 60, para hablar con los organizadores y tener más información.