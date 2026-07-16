El Govern reclama a las empresas reforzar la prevención frente al calor: "Proteger la salud de los trabajadores es una prioridad"

El Govern ha reclamado este jueves a las empresas que refuercen las medidas de prevención frente a las altas temperaturas para proteger a los trabajadores durante el verano. La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha presentado la campaña de calor de 2026 del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL), que este año se desarrolla bajo el lema 'El calor puede ser mortal, la prevención es vital'.

Durante la presentación, Cabrer ha insistido en que "proteger la salud de los trabajadores es una prioridad" y ha defendido que "la prevención continúa siendo la mejor manera de evitar los accidentes". "Continuaremos al lado de las empresas y de los trabajadores durante estos meses de altas temperaturas, informando, asesorando y visitando los centros de trabajo", ha asegurado.

La consellera ha explicado que el objetivo de la campaña es sensibilizar sobre los riesgos que supone trabajar en condiciones de calor extremo, facilitar recursos prácticos a empresas y empleados y reforzar el asesoramiento técnico para minimizar los efectos de las altas temperaturas.

Hasta el mes de junio, el IBASSAL ha realizado 312 visitas a centros de trabajo de Baleares. De ellas, 191 han estado centradas específicamente en la campaña de calor, mientras que las 121 restantes corresponden a la campaña del amianto, que también incorpora actuaciones relacionadas con la prevención del estrés térmico.

Por islas, se han efectuado 217 visitas en Mallorca, 62 en Menorca y 33 en Ibiza y Formentera. Además, Cabrer ha avanzado que este año se prevé superar las 444 visitas técnicas realizadas durante 2025.

Nuevos protocolos y más difusión

Entre las principales novedades de la campaña figura la actualización del decálogo de prevención del calor, que pasa a contar con dos versiones diferenciadas, una dirigida a las empresas y otra a los trabajadores.

Asimismo, el IBASSAL ha elaborado dos nuevos protocolos específicos: uno para identificar un posible golpe de calor y otro que detalla, paso a paso, cómo actuar cuando se detecta un caso. "Queremos que cualquier persona sepa reaccionar de manera inmediata en su lugar de trabajo", ha señalado Cabrer.

El organismo también ha renovado todo el material gráfico para hacerlo más claro y accesible, ha reforzado la difusión en redes sociales y enviará avisos preventivos a empresas y servicios de prevención cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) active alertas por temperaturas extremas.

La campaña informativa en el transporte público se ha adelantado además un mes respecto al año pasado y ya está presente en 17 autobuses interurbanos —12 en Mallorca, dos en Menorca y tres en Formentera—, así como en todas las líneas de tren y en el metro de Palma.

Actuaciones en el aeropuerto

La consellera también ha repasado las actuaciones impulsadas en el aeropuerto de Palma tras las quejas trasladadas por los sindicatos sobre las condiciones de trabajo durante los episodios de calor.

En este sentido, ha reiterado la petición de reabrir la cantina para que los trabajadores dispongan de un espacio donde descansar y resguardarse de las altas temperaturas durante las horas centrales del día. Asimismo, el IBASSAL ha solicitado incrementar las zonas de sombra y los puntos de agua en las instalaciones.

Por otra parte, se han repartido 2.200 cubrenucas entre 2025 y 2026 destinados a trabajadores especialmente expuestos a la radiación solar, principalmente de los sectores de la construcción, el socorrismo y la limpieza urbana.

A preguntas de los periodistas, Cabrer también ha señalado que el Govern mantiene contactos con ayuntamientos y representantes del sector de la construcción para buscar soluciones que permitan adelantar el inicio de la jornada laboral sin entrar en conflicto con las ordenanzas municipales sobre ruidos.

Respecto a la mortalidad asociada al calor, la consellera ha afirmado que el IBASSAL no tiene constancia de ningún fallecimiento laboral relacionado con las altas temperaturas en Baleares y ha señalado que se remite a los datos facilitados por la Conselleria de Salud y el Sistema estatal de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo).